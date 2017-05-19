Неполадки в работе "Мегафона" не отразились на системе связи МЧС

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Неполадки в работе сети "Мегафон" никак не отразились на системе управления и связи МЧС России, сообщили в пресс-службе министерства.

"Система управления и связи МЧС России функционирует в штатном режиме. Ведомственная цифровая сеть связи и управления с интеграцией различных услуг работает устойчиво в штатном режиме", — подчеркнул представитель МЧС.

Он отметил, что "доступ к ведомственным информационным ресурсам, видеоконференцсвязи, в локальную сеть обеспечен в полном объеме". По словам представителя МЧС, параллельно с основной системой в штатном режиме работают и резервные системы управления и связи. Таким образом, неполадки в сети "Мегафон" не повлияли на работоспособность и функционирование министерства. "Неудобства почувствовали только сотрудники МЧС, являющиеся абонентами сотовой сети "Мегафон", — заключили в МЧС.

Сотовая связь не является основным видом связи, отметил представитель МЧС.