В Туле 240 семей сотрудников Росгвардии получат новые квартиры

ТУЛА, 18 мая — РИА Новости. Ключи от квартир в новых домах в центре Тулы получат 240 семей сотрудников Росгвардии, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства Тульской области.

"В марте 2017 года завершено строительство и получено разрешение на ввод в эксплуатацию трёх домов для военнослужащих и сотрудников Росгвардии на 240 квартир по улице Советской в Туле. Таким образом, удалось полностью закрыть потребность гарнизона войск Росгвардии в Тульской области", — сказал собеседник агентства.

В четверг в торжественной обстановке ключи уже получили 15 семей военнослужащих. Новоселов поздравили заместитель командующего Росгвардии Сергей Милейко, командующий Центральным округом войск национальной гвардии Павел Дашков и первый заместитель губернатора Тульской области — председатель правительства области Юрий Андрианов.

"Они осмотрели новые квартиры и за чашкой чая побеседовали с новосёлами. Андрианов вручил подарок от имени губернатора Алексея Дюмина семье майора Сергея Семенко, проходящего службы в отдельной бригаде Центрального округа войск национальной гвардии РФ. Также подарки вручили замкомандующего Росгвардии и командующий округом", — рассказал собеседник агентства.

"Новое жильё — это надёжная основа, на которой можно построить своё будущее. Пусть в ваших домах всегда будет тепло и уютно", — цитируют в пресс-службе слова первого заместителя губернатора.

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