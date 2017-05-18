Зорькин: Россия имеет право отстаивать традиционные семейные ценности

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 мая — РИА Новости. Россия вправе отстаивать традиционные семейные ценности, несмотря на мировую тенденцию на легализацию однополых браков и свободу гендерной идентичности, заявил на Петербургском международном юридическом форуме председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин.

По его словам, в мире в настоящее время все более либеральными становятся взгляды на "свободу гендерной идентичности".

"Мы видим, как пропаганда такой свободы входит в программы частных и государственных детских садов и в пособия для молодых родителей. Как в государственной политике нередко культивируется недоверие к традиционной семье и родителям как сторонникам и проводникам "устаревших" гендерных норм или способов воспитания. И как принимаются законы, оправдывающие и поощряющие прямое вмешательство государственных органов опеки в дела семьи, вплоть до изъятия из нее родных детей и их передачи в "правильные", в том числе однополые семьи. И как во многих странах реализация такой политики на уровне правовых установлений все чаще приводит к разного рода эксцессам", — сказал Зорькин.

При этом, отметил глава КС, традиционные взгляды и ценности, напротив, подвергаются критике и к их сторонникам не применяются принципы толерантности.

"Главные трудности, с которыми столкнулась на практике концепция мультикультурализма, — это, на мой взгляд, трудности применения идеи толерантности к сфере отношений, регулируемых правом. Решение этих проблем мне видится не в предоставлении особых коллективных прав этническим и культурным общинам в русле идеологии мультикультурализма, а в укреплении солидаристских начал прав человека при сохранении их общезначимости. Выработка таких солидаристских начал возможна лишь на основе честных и равноправных договоренностей между государствами, относящимися к разным социокультурным системам, которые, не отказываясь от своей цивилизационной, в том числе и правовой идентичности, сумеют договориться по вопросу о том, что есть суть права", — сказал Зорькин.