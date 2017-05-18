Донской назвал конкуренцию по экологическим показателям новым "трендом"

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Конкуренция по показателям экологической ответственности становится ведущей тенденцией, влияющей в том числе на инвестиционную привлекательность стран, заявил министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской.

"Можно сказать, что конкуренция по показателям экологической ответственности становится ведущей тенденцией. Из мирового опыта следует, что технологии, направленные на снижение воздействия на окружающую среду, в конечном счете, оказываются более конкурентоспособными", — сказал Донской на конференции "Зеленое финансирование для устойчивого развития".

По его словам, ориентация на экологию в XXI веке, очевидно, является существенным фактом, влияющим и на инвестиционную привлекательность стран в целом.

"Известны случаи, когда инвесторы отказывались вкладывать средства в бизнес-проект из-за того, что деятельность партнерской компании не соответствует природоохранным стандартам", — добавил министр.

Он также отметил целый ряд задач природоохранного блока, требующих дальнейших усилий по их решению – это в первую очередь решение проблем загрязнения воздуха, воды, деградации экосистем, утилизации отходов и ликвидации накопленного экологического ущерба.