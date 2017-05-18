Сергей Собянин даст интервью в прямом эфире на сайте ria.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу ответит на вопросы генерального директора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева в прямом эфире на сайте ria.ru. Интервью также смогут увидеть подписчики агентства в социальных сетях Facebook и Вконтакте.



Основной темой разговора станут актуальные вопросы градостроительной политики, среди которых особое внимание будет уделено программам реновации жилья и благоустройства города.



Прямой эфир начнется в 14.00, в пятницу, 19 мая.