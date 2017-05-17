Рязанские власти рассказали о реализации "майских указов" президента

РЯЗАНЬ, 17 мая — РИА Новости. Исполнение "майских указов" президента в Рязанской области является приоритетом в региональной политике, поскольку позволит вывести регион на качественно новый уровень развития, сообщил в среду во время встречи с полномочным представителем президента РФ в ЦФО Александром Бегловым врио губернатора Николай Любимов.

"Майские указы" — широкая программа развития социальных гарантий, которую Владимир Путин изложил в 2012 году сразу после вступления в должность президента, исполняя свои предвыборные обещания.

Во время своей рабочей поездки в Рязанскую область Беглов обсудил с врио губернатора ход исполнения "майских указов" президента РФ в регионе и основные показатели его социально-экономического развития

"Реализация указов главы государства является безусловным приоритетом региональной политики. Мы последовательно работаем для того, чтобы не только сохранить устойчивость экономики и социальной сферы, но и достичь положительной динамики, вывести регион на качественно новый уровень развития, повысить качество жизни людей, уровень комфорта и благополучия", — сказал Любимов.

Привлечение инвестиций

По словам Любимова, ключевым направлением региона является развитие экономики, в первую очередь — за счет привлечения инвестиций, потому что это позволяет создавать новые рабочие места, обеспечивать достойную заработную плату, выполнять то, что заложено в "майских указах".

"Задача решается по нескольким направлениям, таким как улучшение качества деловой среды за счет взаимодействия с бизнес-сообществом и всеми профильными общественными объединениями; активное и грамотное продвижение возможностей региона; совершенствование инвестиционной инфраструктуры, в том числе на основе государственно-частного партнерства; стимулирование модернизации действующих производств; подготовка специалистов, востребованных на рынке труда", — сказал глава региона.

Любимов подробно проинформировал полпреда президента РФ о работе по присвоению статуса территории опережающего развития поселка Лесной Шиловского района. В 2018 году вопрос по созданию территорий опережающего социально-экономического развития планируется решить в Касимовском и Скопинском районах.

"Это позволит реализовать перспективные инвестиционные проекты, за счет этого обеспечить развитие этих муниципальных образований, улучшить качество жизни людей", — отметил Любимов.

По данным правительства региона, в Рязанской области к 2017 году, по сравнению с 2012 годом, заработная плата работников бюджетной сферы выросла, в зависимости от категорий, от 20% до 240%. Повышение затронуло порядка 43 тысяч человек. В 2017-2018 годах на эти цели дополнительно планируется направить более 5,3 миллиарда рублей.

Сельское хозяйство

Говоря о развитии сельского хозяйства в Рязанской области, глава региона обратил внимание на создание новых предприятий по глубокой переработке зерна, масличных культур, сахарной свеклы, молочной и мясной продукции.

"В растениеводстве будет продолжена реализация инвестиционных проектов по строительству тепличных комплексов в Рыбновском, Пронском, Ухоловском, Касимовском районах, что позволит увеличить производство овощей", — информирует правительство области.

Еще одним важнейшим направлением развития АПК, по словам Любимова, является вовлечение в сельскохозяйственный оборот ранее необрабатываемых земель. За последние три года введено почти 100 тысяч гектаров, в ближайшие два года этот показатель планируется удвоить.

Здравоохранение

Повышение качества и доступности медицинской помощи врио губернатора назвал одной из первоочередных задач, которая стоит перед региональной властью.

"Продолжается укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения. В первую очередь, это строительство комплекса клинической больницы скорой медицинской помощи в Рязани на 540 мест. Завершить работу планируется в 2019 году. Продолжается также создание сети ФАПов (фельдшерско-акушерских пунктов) в сельских районах. Будет построен военный госпиталь", — сказал Любимов.

Он также добавил, что в поликлиниках области начнет внедряться новая система, разработанная Росатомом. Эта система позволяет развести потоки больных и здоровых людей, сократить время ожидания приема и увеличить время, которое врач может уделить пациенту.

Жилье

Говоря об обеспечении жильем, глава региона отметил, что в Рязанской области с 2013 года на переселение из аварийного фонда направлено свыше 3 миллиардов рублей, расселено 6,5 тысячи человек.

"Рязанская область досрочно в полном объеме выполнила программу, заняв 3 место среди субъектов РФ", — сообщает правительство региона.

Образование

Участие Рязанской области в реализации мероприятий федеральной программы "Содействие созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях на 2016-2025 годы" позволило создать, по информации областного правительства, 2825 новых мест в школах. Произошло это за счет открытия трех новых школ: в городе Ряжск (на 800 мест), поселке Кадом (на 600 мест), в селе Октябрьское Пронского района (на 250 мест), а также капитального ремонта двух школ в Рязани — на 1175 мест.

В результате, как отмечают региональные власти, с 9% до 8,1% сократилась доля школ, работающих в две смены, а удельный вес численности школьников, обучающихся во вторую смену, снизился с 4,3% до 3,9%.

"В этом году должны быть введены в строй новые школы в микрорайоне Дашково-Песочня Рязани, на 1100 мест, и в селе Ильинка Скопинского района, на 132 места", — сказал Любимов. По его словам, планируется, что к 2020 году на односменный режим обучения перейдут все ученики 1-4 классов, к 2025 году — школьники 5-9 классов.

Также в области увеличено количество мест в детских садах для детей раннего возраста.

"С этой целью уже в этом году мы откроем новый детский сад в микрорайоне Семчино Рязани на 220 мест и девять групп в действующих дошкольных учреждениях. Будут капитально отремонтированы детские сады в Клепиковском, Пронском, Сасовском, Старожиловском, Шиловском районах, и в городе Касимове", — отметил врио губернатора.

Как сообщает областное правительство, Беглов в свою очередь отметил, что необходимо продолжить последовательное исполнение "майских указов" главы государства, в том числе — на особом контроле должен находиться вопрос о повышении заработной платы сотрудникам бюджетной сферы.

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