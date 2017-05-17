Идея запретить показ сцен распития алкоголя вызывает вопросы, считают в СЖР

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Идея запретить показ сцен с распитием алкоголя по телевидению с 6.00 до 23.00 вызывает больше вопросов, чем ответов и с юридической, и с технической точек зрения; кроме того, в этом случае под запрет могут попасть такие легендарные картины отечественного кинематографа, как "В бой идут одни старики", считает секретарь Союза журналистов России (СЖР) Тимур Шафир.

В среду центр разработки национальной алкогольной политики предложил правительству РФ законопроект, запрещающий демонстрацию потребления алкоголя по телевидению в период с 6.00 до 23.00. В РФ в настоящее время уже запрещена реклама алкоголя в интернете и на телевидении.

"Эта инициатива вызывает огромное количество вопросов, в первую очередь, юридического характера — каким образом будет это все регулироваться, каким образом будут приниматься решения изъятия сцен из фильмов и передач, например, или исключение передач и фильмов целиком, либо алкогольные напитки будут закрашиваться черными квадратами, как например, в сценах непристойного содержания. Вопросов огромное количество с технической точки зрения", — сказал РИА Новости Шафир.

Кроме того, секретарь СЖР напомнил, что и на российском, и на зарубежном телевидении "передачи, кинофильмы с наличием алкоголя в кадре, не обязательно даже пьющих людей, составляют огромный процент".

"Мы можем вспомнить, например, фильмы, которые являются частью нашего культурного, не побоюсь этого слова, наследия. Была недавно годовщина Победы, показывали фильм "В бой идут одни старики", где военный летчик и пехотинец пьют спирт вместе, потому что они только что прошли через страшные испытания. Как быть с этими фильмами? Представить себе тот пласт и фильмов, и передач, которые таким образом будут вычеркнуты из эфира с 6 до 23 часов – очень проблематично. Вопросов больше, чем ответов", — подчеркнул собеседник агентства.

Как уточняется, законопроект направлен на достижение цели, установленной концепцией реализации госполитики по снижению масштабов злоупотребления алкоголем и профилактике алкоголизма среди населения РФ на период до 2020 года, которая была принята кабмином в 2009 году. По ней уровень потребления алкоголя на душу населения в РФ к 2020 году должен снизиться на 55%.