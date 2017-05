Минюст не планирует добиваться ликвидации отделения "Открытой России" в РФ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая — РИА Новости. Министерство юстиции РФ не будет подавать иск о ликвидации зарегистрированной в РФ организации Михаила Ходорковского "Открытая Россия", заявил в среду глава ведомства Александр Коновалов.

"Пока претензий к "Открытой России", зарегистрированной в РФ, нет", — сказал он на пресс-конференции в рамках VII Петербургского международного юридического форума.

Ранее Генпрокуратура признала нежелательной в РФ работу трех иностранных НКО, связанных с "Открытой Россией", — OR (Otkrytaya Rossia) ("Открытая Россия", Великобритания), Institute of Modern Russia, Inc ("Институт современной России", США) и Open Russia Civic Movement, Open Russia (Общественное сетевое движение "Открытая Россия", Великобритания).

По мнению ГП, эти организации, созданные по инициативе экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского, осуществляют в России "специальные программы и проекты в целях дискредитации результатов проходящих выборов, признания их итогов нелегитимными".