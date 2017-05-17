Правительство утвердило организации, способные присуждать ученые степени

Вид на Дом Правительства Российской Федерации с набережной Тараса Шевченко в Москве. Архивное фото

Вид на Дом Правительства Российской Федерации с набережной Тараса Шевченко в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Правительство России утвердило 45 образовательных организаций и порядка 20 научных организаций, которые смогут самостоятельно присуждать ученые степени, сообщается в среду в документе, опубликованном на сайте кабмина РФ.

"Утверждено положение о порядке формирования перечня научных организаций и образовательных организаций высшего образования, которым предоставляется право самостоятельно присуждать ученые степени. В соответствии с установленными критериями таким правом смогут воспользоваться около 45 образовательных организаций и около 20 научных организаций", — говорится в документе.

Как сообщает кабмин, Московский государственный университет имени Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный университет и ряд других образовательных организаций высшего образования и научных организаций, удовлетворяющих определенным требованиям, наделены правом самостоятельно присуждать ученые степени кандидата и доктора наук, создавать диссертационные советы и устанавливать их полномочия.

Уточняется, что организация должна иметь один или более диссертационных советов, а также не более 1% отмены вышестоящим органом решений диссертационных советов этой организации о присуждении ученых степеней по итогам трех лет, предшествующих году подачи заявления.

Согласно документу, образовательные организации высшего образования должны удовлетворять не менее чем двум из трех критериев по объему затрат на научные исследования и разработки, количеству научных публикаций в научных журналах, индексируемых в базе данных "Сеть науки" (Web of Science), количеству обучающихся по программам магистратуры и программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре).

Отмечается, что для образовательных организаций высшего образования, которые реализуют разработанные и утвержденные самостоятельно образовательные стандарты по всем уровням высшего образования либо в отношении которых установлена категория "федеральный университет" или "национальный исследовательский университет", будет применяться только один критерий, касающийся наличия в организации одного или более диссертационного совета.

"Для научных организаций применяются критерии, касающиеся количества научных публикаций в научных журналах, индексируемых в базе данных Web of Science, и объема затрат на научные исследования и разработки", — говорится в документе.