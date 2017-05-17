Правительство утвердило организации, способные присуждать ученые степени

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Правительство России утвердило 45 образовательных организаций и порядка 20 научных организаций, которые смогут самостоятельно присуждать ученые степени, сообщается в среду в документе, опубликованном на сайте кабмина РФ.
"Утверждено положение о порядке формирования перечня научных организаций и образовательных организаций высшего образования, которым предоставляется право самостоятельно присуждать ученые степени. В соответствии с установленными критериями таким правом смогут воспользоваться около 45 образовательных организаций и около 20 научных организаций", — говорится в документе.
Как сообщает кабмин, Московский государственный университет имени Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный университет и ряд других образовательных организаций высшего образования и научных организаций, удовлетворяющих определенным требованиям, наделены правом самостоятельно присуждать ученые степени кандидата и доктора наук, создавать диссертационные советы и устанавливать их полномочия.
Уточняется, что организация должна иметь один или более диссертационных советов, а также не более 1% отмены вышестоящим органом решений диссертационных советов этой организации о присуждении ученых степеней по итогам трех лет, предшествующих году подачи заявления.
Отмечается, что для образовательных организаций высшего образования, которые реализуют разработанные и утвержденные самостоятельно образовательные стандарты по всем уровням высшего образования либо в отношении которых установлена категория "федеральный университет" или "национальный исследовательский университет", будет применяться только один критерий, касающийся наличия в организации одного или более диссертационного совета.
"Для научных организаций применяются критерии, касающиеся количества научных публикаций в научных журналах, индексируемых в базе данных Web of Science, и объема затрат на научные исследования и разработки", — говорится в документе.