МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предлагает усовершенствовать законодательство о митингах, сообщается в годовом докладе омбудсмена.

"Уполномоченный предлагает государственным органам рассмотреть возможность … обобщить практику реализации конституционного права граждан РФ собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование, включая практику отказов в согласовании проведения публичного мероприятия, и на этой основе подготовить предложения по совершенствованию законодательства о публичных мероприятиях, а также по уточнению соответствующих административных процедур", — говорится в докладе Москальковой, опубликованном на сайте "Российской газеты".