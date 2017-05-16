Комиссия Мосгордумы рекомендовала принять законопроект о реновации жилья

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Комиссия Мосгордумы по городскому хозяйству и жилищной политике рекомендовала принять законопроект о реновации жилья в столице, соответствующее решение было принято на заседании комиссии во вторник.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин внес в столичный парламент проект закона, который содержит 12 дополнительных гарантий для жильцов домов, попавших в программу реновации. Депутаты Мосгордумы будут рассматривать законопроект на заседании 17 мая.

Как отметил в ходе заседания председатель комиссии Степан Орлов, внесенный законопроект соответствует нормам закона.

Председатель МГД Алексей Шапошников рассказал журналистам, в свою очередь, что московский законопроект о реновации жилья могут принять сразу в окончательном чтении. "Если завтра не будет принципиальных поправок, которые меняют суть и концепцию законопроекта, я думаю, что законопроект имеет все шансы на принятие завтра", — сказал он.