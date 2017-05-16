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Общество

Уважать нужно всех: в РПЦ ответили Познеру по поводу законности атеизма

16:4916.05.2017
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© РИА Новости . Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкТележурналист Владимир Познер. Архивное фотоТележурналист Владимир Познер. Архивное фото
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Телеведущий Владимир Познер спровоцировал обсуждение вопроса "законности" атеизма в России. Комментируя приговор блогеру Руслану Соколовскому, он попросил разъяснить, нарушает ли публичное высказывание атеистических убеждений какие-либо нормы Уголовного кодекса. На обращение журналиста уже ответили в РПЦ.

Стоп-кадр из видео на канале Руслана Соколовского в YouTube
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В августе 2016 года Руслан Соколовский разместил на своем канале в YouTube видео, где он играет в приложение Pokemon GO во время службы в Храме-на-Крови в Екатеринбурге. Ролик сопровождался нецензурной лексикой, стилизованной под церковные песнопения, а в конце записи блогер высмеял основы христианства.

В минувший четверг Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга признал Соколовского виновным в возбуждении ненависти не только к христианству и исламу, но и к феминизму, и назначил "ловцу покемонов" три с половиной года лишения свободы условно.

Позиция Познера

На своем сайте телеведущий напомнил, что никогда не скрывал свои атеистические убеждения.

Конституционный суд РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Руслан Кривобок
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"Я хотел бы получить исчерпывающее разъяснение: исповедуя этот взгляд, я нарушаю Уголовный кодекс РФ? Может быть, патриарх Кирилл скажет, оскорбляю ли я его религиозные чувства, утверждая, что Бога нет? Может быть, председатель Конституционного суда скажет мне, имею ли я право думать то, что я думаю, и высказывать то, что я высказываю? Может быть, глава государства внесет ясность, не ожидает ли меня суд и, даст бог, извините за каламбур, мягкий приговор?" — написал Познер.

Журналист также напомнил, что при принятии закона об оскорблении чувств верующих многие предупреждали, что он будет использоваться для преследования противников церкви.

Заседание суда по делу блогера Руслана Соколовского в Екатеринбурге
© РИА Новости . Павел Лисицын
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"Вот оно и произошло. Человек отрицает существование Бога, то есть он атеист. Когда-то за отрицание существования Бога, то есть за атеизм, сжигали на кострах, в частности, этим увлеченно занималась святая инквизиция. Я не сомневаюсь, что и поныне есть люди, которые сожалеют о том, что этот способ борьбы с ересью более не применяется, не буду называть фамилии, а то еще привлекут по 248-й статье УК РФ за возбуждение ненависти", — добавил Познер.

Реакция РПЦ

Заместитель председателя Синодального отдела московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что РПЦ уважает достоинство любого человека, в том числе и атеиста.

Симпсоны
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"Мы исходим из того, что если человек придерживается атеистических убеждений, то это не оскорбляет ничьих чувств. Мы всегда выступали за открытый и честный диалог, в том числе, и с атеистами. Диалог с ними строится на уважении достоинства как верующих людей, так и неверующих. Верующие и неверующие люди обладают достоинством, поскольку человек сотворен по образу и подобию божьему", — сказал Кипшидзе РИА Новости.

Он также подчеркнул, что церковь никогда не ставила под сомнение принцип светскости, который существует в российском обществе.

Комментируя приговор Соколовскому, Кипшидзе подчеркнул, что блогера осудили не из-за его взглядов на религию, а за унижение достоинства верующих людей.

Познеру ответил и пресс-секретарь патриарха Александр Волков. По его словам, заявления телеведущего звучат "довольно странно".

Мужчина злится у экрана монитора. Архивное фото
© Fotolia / Yanik Chauvin
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"Владимир Владимирович Познер всегда производил впечатление умного человека, несмотря на его известные всем нерелигиозные убеждения. Мне очень не хотелось бы изменять свое отношение к нему как к человеку глубокого интеллекта", — сказал священник.

"Риторический вопрос"

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что администрация президента не намерена отвечать на обращение Познера.

"Это, наверное, вопрос риторический. Вопрос об ответственности не входит в прерогативу администрации президента или Кремля. Этот вопрос касается нашей судебной системы", — сказал Песков журналистам.

Атеизм — не преступление

Верующая во время патриаршего служения в канун Вербного воскресенья в храме Христа Спасителя
© РИА Новости . Сергей Пятаков
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Юридический ответ на просьбу Познера оценить законность атеизма дал один из судей Конституционного суда Гадис Гаджиев.

"Конституция трактует атеистические взгляды человека сквозь призму права на свободу выражения мнений. Поэтому каждый человек может придерживаться разных убеждений: он может быть приверженцем какой-то религии или быть атеистом — это все укладывается в рамки свободы вероисповеданий и свободы выражения мнений", — заявил судья.

Гаджиев пояснил, что пропаганда атеизма также не может стать причиной уголовного дела.

"Даже если атеист выходит и говорит, что он атеист и не согласен, что есть Бог, то он никого не оскорбляет", — отметил юрист.

Колония, где содержится участница группы Pussy Riot М. Алехина
© РИА Новости . Павел Лисицын
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При этом, по его словам, каждый случай необходимо рассматривать отдельно, поскольку любой атеист может совершить действия, которые являются преступлением.

"Трактовка каких-то других действий, а не просто заявлений об атеизме, зависит от того, что и в отношении каких лиц было совершено. Тут нужно рассматривать каждый случай", — подчеркнул Гаджиев.

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