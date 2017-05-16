Уважать нужно всех: в РПЦ ответили Познеру по поводу законности атеизма

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Телеведущий Владимир Познер спровоцировал обсуждение вопроса "законности" атеизма в России. Комментируя приговор блогеру Руслану Соколовскому, он попросил разъяснить, нарушает ли публичное высказывание атеистических убеждений какие-либо нормы Уголовного кодекса. На обращение журналиста уже ответили в РПЦ.
В минувший четверг Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга признал Соколовского виновным в возбуждении ненависти не только к христианству и исламу, но и к феминизму, и назначил "ловцу покемонов" три с половиной года лишения свободы условно.
Позиция Познера
На своем сайте телеведущий напомнил, что никогда не скрывал свои атеистические убеждения.
Журналист также напомнил, что при принятии закона об оскорблении чувств верующих многие предупреждали, что он будет использоваться для преследования противников церкви.
Реакция РПЦ
Заместитель председателя Синодального отдела московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что РПЦ уважает достоинство любого человека, в том числе и атеиста.
Он также подчеркнул, что церковь никогда не ставила под сомнение принцип светскости, который существует в российском обществе.
Комментируя приговор Соколовскому, Кипшидзе подчеркнул, что блогера осудили не из-за его взглядов на религию, а за унижение достоинства верующих людей.
Познеру ответил и пресс-секретарь патриарха Александр Волков. По его словам, заявления телеведущего звучат "довольно странно".
"Риторический вопрос"
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что администрация президента не намерена отвечать на обращение Познера.
"Это, наверное, вопрос риторический. Вопрос об ответственности не входит в прерогативу администрации президента или Кремля. Этот вопрос касается нашей судебной системы", — сказал Песков журналистам.
Атеизм — не преступление
"Конституция трактует атеистические взгляды человека сквозь призму права на свободу выражения мнений. Поэтому каждый человек может придерживаться разных убеждений: он может быть приверженцем какой-то религии или быть атеистом — это все укладывается в рамки свободы вероисповеданий и свободы выражения мнений", — заявил судья.
Гаджиев пояснил, что пропаганда атеизма также не может стать причиной уголовного дела.
"Даже если атеист выходит и говорит, что он атеист и не согласен, что есть Бог, то он никого не оскорбляет", — отметил юрист.
"Трактовка каких-то других действий, а не просто заявлений об атеизме, зависит от того, что и в отношении каких лиц было совершено. Тут нужно рассматривать каждый случай", — подчеркнул Гаджиев.