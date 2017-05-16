В Иркутской области за сутки потушили шесть лесных пожаров

ИРКУТСК, 16 мая — РИА Новости. Шесть пожаров ликвидировано на землях лесного фонда в Иркутской области в минувший понедельник, из них пять — вновь обнаруженных, сообщила пресс-служба правительства региона.

"(Из пяти обнаруженных пожаров) по одному — в Иркутском, Усольском, Усть-Удинском, Чунском и Тулунском районах. Там огнем пройдено 17,5 гектара, покрытых лесом, и четыре нелесных гектара. Также потушен ранее зарегистрированный пожар площадью 23 гектара, покрытых лесом, и 53 нелесных гектара в Аларском районе. В локализованное состояние на текущие сутки перешло одно возгорание на восьми гектарах", — говорится в сообщении пресс-службы.

Всего к обнаружению и тушению лесных пожаров 15 мая было привлечено 97 человек и 30 единиц наземной техники.

По состоянию на 16 мая, в 13 районах региона установлен чрезвычайный — пятый класс пожарной опасности.