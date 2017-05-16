На Курилы прибыла первая в этом году японская безвизовая делегация

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 16 мая – РИА Новости. Первая в 2017 году безвизовая делегация из Японии прибыла на курильский остров Кунашир, сообщил РИА Новости руководитель компании-оператора безвизовых обменов "Южно-Курильский докер" Александр Вьюговский.

"Вечером на судне "Этопирика" в порт Южно-Курильска пришли 59 японцев из так называемого "Союза бывших жителей", — сказал Вьюговский. Он пояснил, что эта делегация в основном посетит места бывшего проживания и японские захоронения. Места поездок для них согласовали ещё до начала сезона. Этот формат не предполагает проведения концертов, экскурсий. Обратно в порт Немуро японцы отправятся утром в четверг.

Это первая подобная поездка после визита российского президента Владимира Путина в Японию в декабре прошлого года и ответного визита японского премьер-министра Синдзо Абэ в Москву, когда была достигнута договоренность о проведении подобных обменов авиатранспортом. Как ожидается, авиасообщение может быть открыто между Японией и островами в июне этого года.

В пятницу на острове высадится следующая делегация японцев в 60 человек. Для них будет организована туристическая программа. "В Южно-Курильске пройдёт совместный российско-японский концерт примерно на полтора часа. Затем японцам покажут местный музей, православный храм, школу, детский сад, водно-оздоровительный комплекс – всё это они пожелали увидеть. Естественно, они побывают на японском кладбище", — рассказал Вьюговский. На Курилах японцы пробудут до понедельника.

Безвизовый обмен между жителями российских южных Курил и Японией начался в 1992 году на основании межправительственной договоренности для улучшения взаимопонимания народов двух стран, решения вопроса о заключении мирного договора между Россией и Японией. Поездки осуществляются по национальному паспорту со специальным вкладышем, без виз.

Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с РФ, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии двух островов в случае заключения мирного договора. СССР рассчитывал поставить на этом точку, Япония же считала сделку лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.