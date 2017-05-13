Кросс, автошоу и съемки в фильме: чем заняться 13-14 мая в Москве

Отдыхающие в парке Сокольники в Москве. Архивное фото

Отдыхающие в парке Сокольники в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Предстоящие выходные в Москве обещают быть насыщенными. Горожане смогут найти занятие себе по душе: можно пробежать кросс, посетить концерт-рассказ, увидеть парад скаутов или сняться в эпизоде фильма. Передает сайт mos.ru.

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