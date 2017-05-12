Игорь Руденя остался в пятерке самых медийных глав ЦФО

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя занял четвертое место в медиарейтинге глав регионов ЦФО по результатам апреля, тем самым укрепив свои позиции, поднявшись на одну ступень в исследовании, сообщает пресс-служба правительства региона.

"По данным рейтинга "Медиалогии", по сравнению с мартом 2017 года, глава Тверской области поднялся на одну ступень и укрепил свои позиции в пятерке самых медийных губернатор ЦФО. В общероссийском рейтинге "Медиалогии" Игорь Руденя поднялся сразу на пять ступенек, встав на 24-ю строчку", — говорится в сообщении.

Как сообщила РИА Новости заведующая кафедрой журналистики Тверского госуниверситета Елена Брызгалова, такой результат закономерен.

"Игорь Руденя продолжает активно привлекать к развитию региона федеральные ресурсы. Еще недавно мы говорили о том, что у Тверской области есть предпосылки для серьезных преобразований. Сейчас можно уверенно говорить о самих преобразованиях", — сказала Брызгалова.

По ее словам, губернатору удалось консолидировать усилия всех уровней власти, и это не могло не сказаться на результатах очередного исследования.

Рейтинг глав ЦФО составила компания "Медиалогия" на основе 37,5 тысячи источников СМИ: радио, телевидения, информационных агентств, газет, журналов и интернет-СМИ.

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