Минфин считает преждевременным обсуждать налогообложение самозанятых

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Минфин России считает преждевременным обсуждение вопросов налогообложения самозанятых граждан и считает, что такие вопросы можно будет решать только после того, как будет законодательно определён статус самозанятых, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.

"Минфин России считает, что вопросы налогообложения для самозанятых граждан надо будет решать после того, как будет определен правовой статус самозанятых. Обсуждение этого вопроса сейчас преждевременно и, тем более, не в рамках действующей правовой конструкции патентной системы налогообложения, так как патентная система предполагает регистрацию физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей", — сообщила пресс-служба.

С 2017 года в РФ введены двухлетние налоговые каникулы для самозанятых граждан, которые заявят о себе в налоговые органы. Действие закона распространяется на три категории людей: сиделки и няни, репетиторы и домработницы. По окончании "налоговых каникул" в 2019 году им придется либо прекратить такую деятельность, либо зарегистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей и платить налоги.

Власти также обсуждают возможности вовлечения таких граждан в систему социальных платежей. Члены Совета Федерации подготовили поправки в Налоговый кодекс, согласно которым предлагается с 2019 года ввести патент для самозанятых граждан, которые не хотят регистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей. В него предлагается включить и страховые взносы.

Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, ранее поручил правительству законодательно определить правовой статус самозанятых граждан.

Ранее в пятницу заместитель директора департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина Рубен Саакян, выступая на совещании в Совете Федерации, заявил, что считает возможным включение страховых взносов для этих категорий граждан в НДФЛ.