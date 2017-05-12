Чеченские журналисты готовы помочь найти "секретные" тюрьмы для геев

ГРОЗНЫЙ, 12 мая — РИА Новости. Союз журналистов Чечни готов оказать помощь западным журналистам в поисках "секретных" тюрем, где содержатся представители сексуальных меньшинств, заявил РИА Новости член правления Союза журналистов региона Ильман Вахидов.

В начале апреля в "Новой газете" появился материал, в котором говорилось о массовом задержании в Чечне жителей нетрадиционной сексуальной ориентации. Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов опроверг данные газеты и заявил, что в республике у мужчин "только одна ориентация", о чем можно судить по высокой рождаемости.

"Мы предлагаем западным журналистам организационную помощь, чтобы они убедились в том, что были неправы. Если они говорят, что в Аргуне есть секретная тюрьма, то мы поедем на это место и покажем им эту "секретную" тюрьму. То есть мы повезем их и покажем им все, что представляется для них интересным", — сказал Вахидов.

Собеседник агентства подчеркнул, что журналисты республики возмущены тем, что западные СМИ и некая часть российских медиа реагируют на непроверенные и неподтвержденные данные.

"За полтора месяца "Новая газета" не предоставила ни одного доказательства того, что они говорят. Более того, когда всплыл факт того, что они солгали, а они утверждали, что убит религиозный деятель, никто не обратил внимание на откровенную ложь. А на непроверенные факты Запад реагирует, причем на уровне высокопоставленных чиновников, на уровне ООН", — сказал он.

По мнению Вахидова, западных политиков и журналистов не удовлетворяют доводы Чечни, которая говорит и документально подтверждает, что в республике нет зарегистрированных случаев преследования представителей сексуальных меньшинств.

"Я бы сказал, что вся эта шумиха о якобы притеснении таких сообществ является очень ловкой операцией, я бы даже сказал подготовкой к неким провокациям. Подобная провокация была проэкспериментирована в Дагестане, когда представитель одного из таких сообществ вышел с плакатом на улицы Махачкалы, там провокация не удалась. Провокация была проведена и в других регионах СКФО, когда были поданы заявки на проведение шествий или митингов представителей подобных сообществ. Это все провокация против северокавказских республик, потому что известно, что такие явления здесь не приемлют и жестко на это реагируют", — считает член правления Союза журналистов Чечни.

Он отметил, что чеченские журналисты направили письмо президенту Международной федерации журналистов Филипу Лярушу, в котором они просят призвать западных политиков всех рангов, депутатов Европарламента, правозащитные организации, ООН внимательно ознакомиться с реальным положением дел, трезво изучить ситуацию, непредвзято вникнуть в суть вопроса, прежде чем делать громкие заявления.

"Мы выступаем за защиту своих традиционных и культурных ценностей, за защиту семьи. Если говорят о защите прав представителей нетрадиционной ориентации, то куда подевались права представителей традиционной ориентации? Мы за то, чтобы наши права как представителей традиционной ориентации соблюдались и сохранялись", — сказал собеседник.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что нет оснований не доверять информации об отсутствии каких-либо гонений на геев, представленной главой Чечни Рамзаном Кадыровым в ходе общения с президентом РФ Владимиром Путиным.