"Аптекарский огород" в Москве будет работать на час дольше

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Ботанический сад МГУ "Аптекарский огород" продлил режим работы на один час и теперь принимает посетителей с 10:00 до 21:00, сообщает mos.ru. В настоящее время гости сада могут полюбоваться цветущими магнолиями, тюльпанами, вишней, гиацинтами, нарциссами и другими растениями.

Кроме того на ближайшие выходные в "Аптекарском огороде" запланировано несколько мероприятий. Так 13 мая на XVII Весеннем фестивале цветов в старинной лаборатории XIX века состоится "Итальянский концерт". Баритон Владислав Чурсин исполнит неаполитанские арии, романсы и народные песни, которые в разные годы пели Энрико Карузо, Лучано Паваротти, Хосе Каррерас, Робертино Лоретти.

14 мая в можно посетить бесплатную лекцию по ботанической живописи "Botanical Art: история и тенденции", которую прочитает художник-ботанист Светлана Лансе. Также 13 и 14 мая гости сада могут принять участие в двухдневном практическом семинаре "Сыроделие в домашних условиях".