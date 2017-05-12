На Воробьевых горах может появиться кинотеатр под открытым небом

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Летний кинотеатр вновь может появиться в Москве во Дворце пионеров на Воробьевых горах. Идею возрождения летнего кинотеатра поддержало свыше 232, 7 тысяч москвичей, проголосовавших в проекте "Активный гражданин", сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Кинотеатр под открытым небом "Воробей-кино" работал в Московском дворце пионеров на Воробьевых горах несколько лет назад. Репертуар его состоял из классики советского и российского кино, а также мультфильмов. Все показы в нем были бесплатными.

"75 процентов участников голосования в проекте "Активный гражданин" поддержали идею возрождения летнего кинотеатра во Дворце пионеров на Воробьевых горах. Всего в голосовании приняли участие 232 708 "активных граждан"", — говорится в сообщении портала.

При этом чаще всего за возобновление кинопоказов под открытым небом высказывались женщины, а также москвичи от 18 до 24 лет. За новый кинотеатр активно голосовали жители Юго-Западного, Северного и Южного округов столицы.

Против инициативы выступили 5,14 процента "активных граждан". Этот вариант ответа оказался популярен у мужчин и участников проекта старше 25 лет. Среди округов в лидерах оказались СВАО, ЦАО и ЗАО.