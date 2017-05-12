Еще два поезда нового поколения "Москва" запустят на фиолетовой ветке метро

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. В мае на Таганско-Краснопресненскую линию столичного метро выйдут еще два поезда нового поколения "Москва", сообщил заммэра Москвы Максим Ликсутов.

Таким образом, пассажиров да данной линии будут перевозить уже восемь современных составов со сквозным проходом, зарядками для гаджетов и широкими дверями.

"Сейчас в депо находятся еще два поезда, которые проходят подготовку для выпуска на линию. Первые составы начали курсировать по Таганско-Краснопресненской линии 14 апреля", — приводятся на портале мэра Москвы слова Ликсутова.

По его словам, горожане уже оставили много положительных отзывов о работе новых поездов. Так, москвичи оценили практически бесшумный ход составов: уровень шума по сравнению с предыдущими моделями снижен почти на 30 процентов.

"Пассажиры отмечают наличие удобных поручней в центре вагонов, сквозной проход, подсветку дверей при их открытии и закрытии. Кроме того, им нравятся USB-зарядки для мобильных устройств и серьезное снижение уровня шума", — добавил Ликсутов.

Всего с начала года в столичное метро поступило 64 вагона "Москва". Шесть составов уже ездят по "фиолетовой" ветке.

"Новые составы на 15% вместительнее предыдущих — в них комфортно могут перемещаться более полутора тысяч пассажиров. Поезда нового поколения курсируют на самой загруженной, Таганско-Краснопресненской линии метрополитена. В среднем в будние дни пассажиропоток здесь составляет около 1,2 миллиона человек — это в полтора раза больше, чем на Кольцевой", — отмечается на портале.

До конца года поступит еще 25 поездов "Москва", а полностью состав на Таганско-Краснопресненской ветке обновится к концу 2020 года.