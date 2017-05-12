В ОП прокомментировали идею отдавать детей под опеку только родственникам

МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Инициатива разрешить отдавать детей под опеку только родственникам может лишить многих сирот семей, поэтому необходимо работать над способами поддержки приемных семей, а не над их ограничением, считает член комиссии по поддержке семьи, детей и материнства Общественной палаты (ОП) РФ Юлия Зимова.

Ранее в пятницу на портале RT сообщалось, что в Госдуме разрабатывается проект, разрешающий отдавать детей под опеку только их родственникам. Как пояснили авторы инициативы журналистам, выделяемые опекунам деньги часто привлекают тех, кто руководствуется корыстными побуждениями. Поэтому чужие люди должны усыновить ребёнка – в этом случае они уравниваются в правах и обязанностях с кровными родителями и не получают регулярных дополнительных выплат от государства.

"Если мы будем ограничивать так называемые эти профессиональные приемные семьи, то мы лишим многих детей из трудно устраиваемой категории шанса попасть в семью. Я считаю, что мы, наверное, сейчас не имеем на это права. Другой вопрос, как надо поддерживать, проверять контролировать, и помогать этим семьям", — сказала Зимова РИА Новости.

Общественница подчеркнула, что сама не знакома с текстом законопроекта. Тем не менее, она полагает, что сейчас нужно сделать акцент не на ограничениях, а налаживании служб сопровождения приемных семей и соответствующих институтов.

"Есть определённые рекомендации психологов. Вот я бы их закрепила в определенных актах. Например, нельзя брать ребенка в приемную семью, как говорят психологи, старше, чем те дети, которые у тебя уже есть… Нельзя брать ребенка, если у тебя погиб свой ребенок менее года назад", — пояснила Зимова.

Член ОП также предложила учитывать при передаче ребенка органами опеки и попечительства в приемную семью рекомендации психологов, которые работают в школах приемных родителей.