Московские аэропорты обеспечены антиобледенительными реагентами

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Аэропорты московского авиационного узла (МАУ) имеют достаточное количество реагентов для предотвращения обледенения воздушных судов, сообщили РИА Новости в Росавиации.

"Аэропорты московского авиационного узла имеют достаточные запасы реагентов, в том числе антиобледенительных жидкостей", — сообщили в ведомстве, добавив, что Росавиация проводит мониторинг данных запасов в воздушных гаванях.

Ранее погодный центр "Фобос" сообщил, что в четверг в Москве и области сохранится не по сезону холодная погода, местами может пройти мокрый снег.

Гидрометцентр России сообщал, что в пятницу ночью местами могут ожидаться небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, температура в Москве 0 – плюс 2, по области минус 2 – плюс 3 градусов по Цельсию, днем пройдут местами небольшие осадки.