Медведев поздравил Колокольцева с днем рождения и подарил ему книгу

ГОРКИ, 11 мая — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил главу МВД Владимира Колокольцева с днем рождения и подарил ему книгу о рыбалке и охоте.

"Хочу воспользоваться возможностью и поздравить нашего коллегу Владимира Александровича Колокольцева с днем рождения. Как у нас водится, мы или ручки дарим, или книги. Ручки все, видимо, закончились. Владимир Александрович, я хочу вам от имени правительства передать книгу. Знаю, что вы интересуетесь и рыбной ловлей, и охотой. Это работа 1912 года", — сказал Медведев, выступая на заседании правительства РФ в четверг.

Премьер отметил, что в книге подробно описаны особенности охоты и рыбалки в зависимости от времени года. "Причем так довольно любопытным образом расписано что в мае происходит, что в другие месяцы. Попробуйте применить", — отметил глава кабмина.