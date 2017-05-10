Мединский выразил соболезнования в связи со смертью Дондурея

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Министр культуры РФ Владимир Мединский выразил соболезнования в связи с уходом киноведа Даниила Дондурея, отметив, что он всегда занимал независимую позицию, был готов поднимать острые вопросы и затрагивать злободневные темы.

Даниил Дондурей ушел из жизни в возрасте 68 лет. О его кончине сообщил в среду в Facebook режиссер Виталий Манский.

"Искренний, непредвзятый человек, Даниил Борисович никогда не поступался принципами и всегда занимал собственную независимую позицию. Даниил Дондурей принадлежал к числу профессионалов, готовых поднимать самые острые вопросы, затрагивать злободневные темы, смело вынося их на обсуждение общественности", — говорится в телеграмме Мединского.

По словам министра, Дондурей способствовал стабильному развитию российской культуры своей "активной жизненной позицией и аналитической работой", в нужное время обращая внимание на её "чувствительные места, требующие особого участия".

Киновед, культуролог Даниил Дондурей родился 19 мая 1948 года в Ульяновске. С 1993 года — главный редактор журнала "Искусство кино". Являлся членом Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ.