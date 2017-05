Самойлова спела для севастопольцев на концерте в День Победы

СЕВАСТОПОЛЬ, 9 мая — РИА Новости, Максим Грознов. Певица Юлия Самойлова спела для севастопольцев на концерте, посвященном Дню Победы, концерт прошел под дождем на площади Нахимова, где собрались несколько тысяч человек.

"Поздравляю всех с праздником Великой Победы – 9 мая. Мне очень приятно быть сегодня с Вами…С гордостью в сердце и огромной радостью пою сегодня для Вас", — сказала со сцены певица.

Певица поздравила жителей города-героя с праздником, исполнив семь песен. Юлия Самойлова открыла свое выступление песней "Молитва", с которой сербская певица Мария Шерифович победила на конкурсе Евровидение в 2007 году. Кроме нее, она исполнила песню военных лет "Соловьи", а также "I will always love you". Певица завершила свое выступление в Севастополе песней "Flame is Burning", которую готовила для выступления на конкурсе Евровидение в Киеве.

Зрители тепло приветствовали певицу, не смотря на сильный дождь, не расходились с площади, где шел концерт. Временно исполняющий обязанности губернатора города Дмитрий Овсянников поблагодарил Юлию Самойлову за то, что она приняла приглашение приехать в Севастополь. Концерт завершился фейерверком.

Юлия Самойлова должна была представлять Россию на конкурсе Евровидение в Киеве, с песней о любви Flame Is Burning, однако Служба безопасности Украины запретила артистке въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму.