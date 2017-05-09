Самойлова спела для севастопольцев на концерте в День Победы

22:4809.05.2017
(обновлено: 22:56 09.05.2017)
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СЕВАСТОПОЛЬ, 9 мая — РИА Новости, Максим Грознов. Певица Юлия Самойлова спела для севастопольцев на концерте, посвященном Дню Победы, концерт прошел под дождем на площади Нахимова, где собрались несколько тысяч человек.
"Поздравляю всех с праздником Великой Победы – 9 мая. Мне очень приятно быть сегодня с Вами…С гордостью в сердце и огромной радостью пою сегодня для Вас", — сказала со сцены певица.
Певица поздравила жителей города-героя с праздником, исполнив семь песен. Юлия Самойлова открыла свое выступление песней "Молитва", с которой сербская певица Мария Шерифович победила на конкурсе Евровидение в 2007 году. Кроме нее, она исполнила песню военных лет "Соловьи", а также "I will always love you". Певица завершила свое выступление в Севастополе песней "Flame is Burning", которую готовила для выступления на конкурсе Евровидение в Киеве.
Зрители тепло приветствовали певицу, не смотря на сильный дождь, не расходились с площади, где шел концерт. Временно исполняющий обязанности губернатора города Дмитрий Овсянников поблагодарил Юлию Самойлову за то, что она приняла приглашение приехать в Севастополь. Концерт завершился фейерверком.
Юлия Самойлова должна была представлять Россию на конкурсе Евровидение в Киеве, с песней о любви Flame Is Burning, однако Служба безопасности Украины запретила артистке въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму.
Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru>>
Певица Юлия Самойлова должна была представлять Россию на международном песенном конкурсе "Евровидение", который в этом году пройдет в Киеве.
© Фото : предоставлено PR-службой Юлии Самойловой / Максим Ли/ Первый каналНа конкурсе Самойлова должна была исполнить песню "Flame Is Burning", слова и музыку к которой написал Леонид Гуткин.
На конкурсе Самойлова должна была исполнить песню "Flame Is Burning", слова и музыку к которой написал Леонид Гуткин.
В разговоре с журналистами Юлия признавалась, что была счастлива, узнав, что прошла конкурсный отбор, так как с детства мечтала выступать на большой сцене.
© Фото : предоставлено PR-службой Юлии Самойловой / Максим Ли/ Первый каналСогласно результатам жеребьевки, певица должна была выступать во втором полуфинале "Евровидения", проведение которого намечено на 11 мая.
Согласно результатам жеребьевки, певица должна была выступать во втором полуфинале "Евровидения", проведение которого намечено на 11 мая.
Однако 22 марта стало известно, что Служба безопасности Украины запретила Самойловой въезд на территорию страны на три года.
В украинском ведомстве пояснили, что решение было принято на основании данных о нарушении певицей законодательства Украины - в 2015 году она давала концерты в Крыму.
Представители Общественной палаты России решили обратиться к комиссару Совета Европы по правам человека и в ООН с тем, чтобы международные институты оценили запрет, введенный украинской стороной.
Некоторые представителей российского шоу-бизнеса уже высказались в пользу того, чтобы Россия в дальнейшем отказалась от участия в европейском песенном конкурсе.