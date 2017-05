Самойлова споет в Севастополе песню, которую готовила для Евровидения

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости, Виктор Лященко. Российская певица Юлия Самойлова на праздничном концерте в Севастополе по случаю Дня Победы споет песню, которую готовила для Евровидения, сообщает правительство города.

Ранее сообщалось, что Самойлова, которая должна была представлять Россию на "Евровидении" в Киеве, подтвердила участие в праздничном концерте 9 мая, который состоится в Севастополе.

"Перед тысячами севастопольцев и гостей города Юлия исполнит композиции "Молитва", "Соловьи", "Да здравствует мир", I will always love you, "Новый день", "Стена", Flame is burning", — говорится в сообщении. Завершит выступление Юлии Самойловой финальная песня праздника – "День Победы", которую певица исполнит вместе со всеми участниками и зрителями праздничного концерта.

От жителей города Юлию Самойлову на сцене поприветствует глава Севастополя Дмитрий Овсянников, который и пригласил певицу выступить на концерте.

"Евровидение-2017" пройдет в Киеве. Финал конкурса запланирован на 13 мая, полуфиналы планируется провести 9 и 11 мая. Представлять Россию на конкурсе должна была Самойлова с песней о любви Flame Is Burning, однако Служба безопасности Украины запретила артистке въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму.