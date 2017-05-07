Ельцин Центр счел оскорблением слова Михалкова о полученной музеем премии

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. В Ельцин Центре назвали заявления режиссера Никиты Михалкова о конкурсе "Европейский музей года" оскорбительными и сравнили премию с наградой киноакадемии США "Оскар".

Накануне стало известно, что Музей первого президента России Бориса Ельцина получил награду конкурса "Европейский музей года — 2017". Режиссер Никита Михалков, ранее заявивший о разрушении национального самосознания в Ельцин Центре, в интервью радиостанции "Говорит Москва" в воскресенье сказал, что вручение музею европейской награды является лучшим подтверждением его слов. Режиссер сравнил достижение музея с "награждением гражданина Советского Союза, ставшего полицаем, железным крестом от Вермахта".

В Центре отметили, что кинорежиссер "позволил себе оскорбительные высказывания не только в адрес Ельцин Центра, но и в адрес десятков прекрасных европейских музеев, которые на протяжении сорока лет побеждали в этом конкурсе".

"Каждый год десятки лучших музеев Европы после жесткого отбора членами жюри считают за честь участвовать в этом конкурсе. Это праздник самоотверженных, талантливых, влюбленных в музейное дело людей, которые дарят миллионам своих посетителей соприкосновение с мировой историей и культурой. Это такое же важнейшее событие для музейщиков, как для кинематографистов – вручение Оскара в Лос-Анжелесе, Каннский кинофестиваль или кинофестиваль в Венеции", — говорится в сообщении на сайте центра.

В Ельцин Центр принесли извинения своим европейским коллегам, "которых публично оскорбил и унизил человек, имеющий паспорт нашей страны".

Ранее в ходе парламентских слушаний в Совете Федерации Михалков заявил, что деятельность Ельцин Центра разрушает национальное самосознание сотен детей ежедневно, поскольку предоставляет необъективную оценку истории России. Вдова первого президента России Наина Ельцина назвала лживыми заявления Михалкова.

Ельцин Центр был открыт в Екатеринбурге в ноябре 2015 года, в церемонии открытия приняли участие президент РФ Владимир Путин и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Основная задача центра — сохранение, изучение и осмысление исторического наследия Бориса Ельцина в контексте политических и социальных событий 90-х годов XX века. Центр задумывался как общественно-политическая организация, способствующая построению правового государства, изучению и развитию института президентства в России.