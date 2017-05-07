С 10 мая на некоторых улицах Москвы введут ограничения движения

Дорожные работы на одной из улиц Москвы

Дорожные работы на одной из улиц Москвы

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. 10 мая начнут действовать ограничения движения сразу на нескольких столичных улицах. Это связано со строительными работами, прокладкой или ремонтом инженерных сетей, сообщает mos.ru.

Так, с 10 мая по 15 июня нельзя будет проехать по одной полосе проезда Стратонавтов. А с 10 мая по 15 августа ограничат движение по одной полосе на Петровско-Разумовской аллее.

Ограничние движения транспорта коснется также улиц Богатырский Мост и Краснобогатырской, Малого Лёвшинского, Кропоткинского и Гагаринского переулков.

Более подробную информацию смотрите на официальном сайте мэра Москвы.