Клишас: запрет на выезд за границу для самозанятых противоречит конституции

Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, полномочный представитель СФ в Конституционном Суде Российской Федерации Андрей Клишас. Архивное фото

Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, полномочный представитель СФ в Конституционном Суде Российской Федерации Андрей Клишас. Архивное фото

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Запрет на выезд за границу для самозанятых граждан противоречит конституции, о введении такого ограничения не может быть и речи, заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Ранее "Российская газета" со ссылкой на председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерия Рязанского сообщила, что самозанятые граждане могут лишиться права выезжать за границу. По его словам, до конца 2017 года планируется определить правовые рамки отношений государства и самозанятых, рассматривается несколько возможных вариантов, включая запрет на выезд за границу.

"Об ограничении права выезда за пределы территории Российской Федерации лишь в силу статуса – то есть без соответствующего установления факта задолженности — речи идти не может, поскольку это противоречит положениям статьи 27 конституции, а также искажает конституционный смысл обеспечения исполнения вступивших в законную силу актов применения права", — сказал Клишас РИА Новости.

Сенатор подчеркнул, что конституционный смысл меры по ограничению права выезда за рубеж состоит в обеспечении исполнения судебных актов или иных правоприменительных актов, вступивших в законную силу. Только в этом случае такой механизм можно считать соответствующим конституции, поскольку должнику, в отношении которого устанавливается временное ограничение на выезд за пределы территории РФ, предоставляется право на судебную защиту, уточнил он.

"Регулирование правового положения самозанятых лиц требует тонкой̆ настройки и учета социальных последствий, поскольку очень существенное число россиян являются лицами, не состоящими в трудовых отношениях и не являющимися субъектами предпринимательской деятельности", — добвил глава комитета.