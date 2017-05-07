Клишас: запрет на выезд за границу для самозанятых противоречит конституции

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Запрет на выезд за границу для самозанятых граждан противоречит конституции, о введении такого ограничения не может быть и речи, заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
"Об ограничении права выезда за пределы территории Российской Федерации лишь в силу статуса – то есть без соответствующего установления факта задолженности — речи идти не может, поскольку это противоречит положениям статьи 27 конституции, а также искажает конституционный смысл обеспечения исполнения вступивших в законную силу актов применения права", — сказал Клишас РИА Новости.
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Сенатор подчеркнул, что конституционный смысл меры по ограничению права выезда за рубеж состоит в обеспечении исполнения судебных актов или иных правоприменительных актов, вступивших в законную силу. Только в этом случае такой механизм можно считать соответствующим конституции, поскольку должнику, в отношении которого устанавливается временное ограничение на выезд за пределы территории РФ, предоставляется право на судебную защиту, уточнил он.
"Регулирование правового положения самозанятых лиц требует тонкой̆ настройки и учета социальных последствий, поскольку очень существенное число россиян являются лицами, не состоящими в трудовых отношениях и не являющимися субъектами предпринимательской деятельности", — добвил глава комитета.