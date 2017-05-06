В Мосгорнаследии рассказали о сносимой в центре усадьбе Неклюдовой

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Сносимая в центре Москвы на Малой Бронной усадьба Неклюдовой не является объектом культурного наследия, сообщили в субботу РИА Новости в пресс-службе Мосгорнаследия.

​"Данное здание не является ни объектом культурного наследия, ни выявленным памятником", — сообщили в Мосгорнаследия, добавив, что объект не входит и в охранную зону.

Снос главного дома усадьбы Неклюдовой начался в центре Москвы pic.twitter.com/2bLmXlwzMD — Елена Котова (@Daria_dez) 6 мая 2017 г.

​Как заявило в субботу общественное движение "Архнадзор", ранним утром 6 мая на Малой Бронной улице начат снос экскаваторами главного дома городской усадьбы Неклюдовой, построенного в 1840-х годах и перестроенный в 20-м веке.

Как говорится в сообщении, в ноябре 2016 года оформлен градостроительный план земельного участка, предусматривающий снос дома Неклюдовой и строительства на его месте в близком соседстве с жилыми домами и детским садом нового здания высотой 28 метров.