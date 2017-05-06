Участников программы реновации переселят поближе к МЦК

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Дорожно-транспортная структура Москвы будет полностью готова к первому этапу программы реновации жилья, предоставив ее участникам самый современный городской транспорт в максимальной близости к новым домам; участники программы выиграют в транспортной доступности, заявил руководитель столичного департамента транспорта Максим Ликсутов журналистам в субботу.

"Транспортная структура будет полностью готова и к первому этапу, и к следующим этапам (программы реновации жилья — ред.). Мы успеем обеспечить самое хорошее, четкое, надежное обслуживание городским транспортом, поэтому те люди, уверен, которые примут решение о участии в программе реновации, получат в максимальной близости от себя самый современный городской транспорт — самый современный и приближенный к новым домам и станциям МЦК и третьего пересадочного контура", — заявил Ликсутов.

Он выразил уверенность в том, что "те жители, которые примут в программе реновация участие, только выиграют от той транспортной доступности, которая будет обеспечена".