Участников программы реновации переселят поближе к МЦК

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Дорожно-транспортная структура Москвы будет полностью готова к первому этапу программы реновации жилья, предоставив ее участникам самый современный городской транспорт в максимальной близости к новым домам; участники программы выиграют в транспортной доступности, заявил руководитель столичного департамента транспорта Максим Ликсутов журналистам в субботу.
Он выразил уверенность в том, что "те жители, которые примут в программе реновация участие, только выиграют от той транспортной доступности, которая будет обеспечена".