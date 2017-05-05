В Москве закроют на выходные вестибюли станций "Тушинская" и "Кузьминки"

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Южный вестибюль станции "Тушинская" и западный в "Кузьминках" в столичном метро закроют из-за работ по благоустройству, сообщили в пресс-службе московской подземки.

Вестибюли на станциях закроют в 22.00 в пятницу до открытия метро 8 мая.

Для входа в метро и выхода в город пассажиры смогут воспользоваться соседними вестибюлями.

В пресс-службе напомнили, что до 9 мая в северном вестибюле станции "Царицыно" закрыта для прохода пассажиров маршевая лестница, вход и выход пассажиров будет осуществляться по эскалаторам.