Руденя: останки более 200 бойцов Красной армии подняты под Ржевом

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Более 200 останков солдат и офицеров Красной Армии подняли поисковики в Тверской области под Ржевом в рамках международной военно-исторической экспедиции "Ржев. Калининский фронт, сообщил РИА Новости губернатор региона Игорь Руденя.

Акция стартовала в Тверской области 26 апреля. Полевой лагерь разбит неподалеку от деревень Кокошкино и Есемово Ржевского района, где во время Великой Отечественной войны шли ожесточенные бои. Губернатор Тверской области и полпред президента РФ в ЦФО Александр Беглов побывали в полевом лагере и ознакомились с работой поисковиков.

"Мы создадим все условия для работы по увековечению памяти погибших. На сегодняшний день подняты останки более 200 солдат и офицеров Красной Армии, по медальонам установлены имена 11 защитников Отечества, которые ранее считались пропавшими без вести.

Родственники троих из них — уроженцев Орловской, Тюменской области и Республики Татарстан уже найдены", — сказал Руденя.

По его словам, для начинающих поисковиков проводится обучение по разным направлениям: от современной истории России и ориентирования на местности до работы с документами и антропологии в поисковой работе.

"Ещё одно новшество 2017 года — экспедиция "Ржев. Калининский фронт" объединена с Всероссийской патриотической программой "Дороги Победы": ежедневно в полевой лагерь приезжают школьники из Тверской и Московской областей. Для них организуют экскурсии и обучающие семинары по увековечению памяти погибших в годы Великой Отечественной войны", — добавил Руденя.

Международная военно-историческая экспедиция "Ржев. Калининский фронт" проходит в Тверской области с 26 апреля по 8 мая. Участие в ней принимают более 500 представителей поисковых отрядов из 25 регионов России, Казахстана, Германии и военнослужащие 90-го отдельного специального поискового батальона министерства обороны РФ. Эксгумационные работы в рамках экспедиции организованы около урочища Воробьево, деревень Соломино и Знаменское, Кокошкино и Мончалово Ржевского района.

Другие новости региона читайте здесь