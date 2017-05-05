Правозащитник об идее Милонова: нельзя преследовать за критику

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Идея депутата Госдумы Виталия Милонова приравнять к экстремизму критику и оскорбление глав религиозных течений идёт вразрез со всей правовой системой России, критика не может быть предметом уголовного преследования, а дополнительного иммунитета для представителей религиозных объединений быть не должно, заявил РИА Новости член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Александр Верховский.

Ранее Милонов сообщил РИА Новости, что готовит предложение о внесении поправки в Уголовный кодекс, чтобы приравнять необоснованную критику и публичные оскорбления в адрес глав традиционных российских религиозных течений к экстремизму и посягательству на конституционный строй государства. По его словам, инициатива направлена на экспертизу в Минюст и специалистам по религиозным отношениям.

"Это само по себе, я бы сказал, является злоупотреблением, потому что вообще никакая критика не может быть предметом уголовного преследования", — заявил Верховский, возглавляющий информационно-аналитический центр "Сова", который изучает проблемы национализма и ксенофобии.

Правозащитник пояснил, что оскорбление — это одно правонарушение, клевета — другое, призыв к убийству — третье, и эти нормы распространяются на всех граждан, а не только на представителей религиозных объединений.

"Во-первых, у нас быть не должно никакого дополнительного иммунитета для представителей религиозных объединений. Более того, наш Верховный суд уже разъяснял однажды, что критика в адрес религиозных организаций, норм, обычаев не является возбуждением ненависти и вражды — это как раз было про экстремизм дело", — добавил член СПЧ.

Он подчеркнул, что предложение депутата "полностью идёт вразрез со всей нашей правовой системой". Верховский считает, что оно не будет реализовано.