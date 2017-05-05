В Кузбассе пообещали отремонтировать мемориал к Дню Победы

КЕМЕРОВО, 5 мая — РИА Новости. Власти Топкинского района Кемеровской области пообещали к Дню Победы провести косметический ремонт мемориального комплекса в честь участников Великой Отечественной войны в городе Топки, состояние которого стало предметом недовольства местных жителей и было раскритиковано в социальных сетях.

Пользователи соцсетей возмутились фотографиями мемориала, которые свидетельствуют о его плачевном состоянии, в частности, судя по фотографиям, плиты памятника были укреплены монтажной пеной. Мемориал был открыт в городском саду 9 мая 1989 года. Он включает в себя монумент (женщина держит на руках павшего солдата) и Аллею Славы с восемью облицованными плитами-пилонами, где размещены имена 4 тысяч топкинцев, отдавших жизнь в боях за Родину в 1941-1945 годах.

"Мемориальный комплекс с 2002 года начинает рушиться потихоньку. Это обусловлено географией — он стоит на болотистом месте. Само слово "Топки" за себя говорит: постоянно идет "играние" плит, кирпич рушится. Все это природно-климатические условия, и мы постоянно его ремонтируем", — рассказал РИА Новости глава района Азат Абдуллин.

Он отметил, что "этой проблеме уже не первый год". "Но к 8 мая косметический ремонт будет завершен, все будет побелено, покрашено, облагорожено. И праздник проведем на достойном уровне", — заверил Абдуллин.

По его словам, в 2013 году градообразующее предприятие "Топкинский цемент" направило 5 миллионов рублей на капитальный ремонт и реконструкцию мемориала. С 2014 года местная администрация взяла эти обязанности на себя и выделила 380 тысяч рублей на его косметический ремонт, в 2015 году — 329 тысяч, в 2016 году — 389 тысяч рублей, в этом году финансирование запланировано на том же уровне.

"Сейчас проводится косметический ремонт, но природа берет свое. Погода холодная, штукатурка не сохнет, плиты тяжелые. В течение лета, когда все подсохнет, он будет полностью закончен. Кроме того, будем делать проектно-сметную документацию, чтобы укрепить грунт под ним, изучим новые технологии", — сказал агентству глава района. Вопрос переноса комплекса, по оценкам властей, крайне сложен. Во-первых, он располагается внутри парка, во-вторых, может возникнуть проблема с общественностью.