В Бурейском районе Приамурья сняли режим ЧС

БЛАГОВЕЩЕНСК, 5 мая — РИА Новости. Режим ЧС в Бурейском районе Приамурья, введенный 3 мая из-за сложной пожароопасной обстановки, снят, сообщает в пятницу ГУ МЧС по региону.

Режим ЧС был введен в Бурейском районе после того, как из-за сухой и жаркой погоды был установлено четвертый из пяти возможных класс пожарной опасности.

"В Бурейском районе в связи со стабилизацией обстановки, связанной с ликвидацией лесных пожаров, четвертого мая отменен режим ЧС", — сообщает региональный главк МЧС, уточняя, что теперь в районе определен третий класс пожарной опасности.

За сутки в Амурской области сократилось число зарегистрированных палов сухой травы — с 15 до 5. На 5 мая первый — минимальный класс пожарной опасности установлен в Магдагачинском, Мазановском, Зейском, Октябрьском, Селемджинском, Сковородинском и Тындинском районах. Второй класс — в Шимановком районе и в 12 районах в том числе в Бурейском — третий класс.

В субботу, по информации Амурского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, местами по области ожидаются сильные дожди с грозами, усиление северо-западного ветра.

С 3 мая ГУ МЧС России по Амурской области и его структурные подразделения переведено из-за лесных пожаров в режим ЧС, он будет действовать до особого распоряжения.

Как сообщалось, из Благовещенска в районы области направлена оперативная группа регионального главка МЧС, ее главная задача- заниматься мониторингом обстановки, проводить превентивные мероприятия и координировать работы в случае ЧС.

В составе оперативной группы выехали специалисты по работе с беспилотными летательными аппаратами. С помощью беспилотников будет проводиться мониторинг местности, оценка обстановки, обнаружение очагов пожаров и, возможно, обнаружение нарушителей правил пожарной безопасности. Оперативную группу возглавляет первый заместитель начальника ГУ МЧС по Амурской области Игорь Смирнов. С 5 апреля в Амурской области установлен особый противопожарный режим.