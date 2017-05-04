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Общество

Небо без пилотов. Почему Росавиация отстраняет летчиков от работы

20:5004.05.2017
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© РИА Новости . Владимир ПесняПерейти в фотобанкПилот в кабине дальнемагистрального пассажирского самолета Airbus A350 XWBПилот в кабине дальнемагистрального пассажирского самолета Airbus A350 XWB
© РИА Новости . Владимир Песня
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости, Лариса Жукова. Росавиация аннулировала свидетельства более 400 пилотов в апреле. Это стало причиной петиции российских летчиков в Международную организацию гражданской авиации, где сообщается о возможном увольнении еще тысячи пилотов в стране. В ведомстве же отрицают масштабы возможного кризиса персонала. Подробнее о ситуации — в материале РИА Новости.

Вопрос безопасности

Российские пилоты и работники авиации просят Международную организацию гражданской авиации (ICAO) проверить Росавиацию. По их словам, ведомство аннулировало законные свидетельства сотен авиационных специалистов, "зачастую не объясняя причин или по-разному трактуя законы", и в ближайшее время потеря работы грозит тысяче летчиков — бывшим военным и частным пилотам, штурманам, бортинженерам, переучившимся в негосударственных авиационных учебных центрах (АУЦ). Тревожную петицию пересказала газета "Коммерсант".

Сейчас работники авиации получают свидетельства двумя способами: в государственных вузах в рамках среднего (два года десять месяцев) или высшего (пять лет) образования, либо после дополнительной профессиональной переподготовки специалистов со средним техническим или высшим образованием. Переобучение с одного типа самолета на другой часто проводят АУЦ,  которые создавались под контролем Росавиации. Все свидетельства также выдает это ведомство.

Приборы в кабине пилота полнопилотажного тренажера самолета SSJ-100. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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Росавиация назвала правомерным отзыв более 400 летных свидетельств

Но, как отмечают пилоты, назревает конфликт. Росавиация "известила региональные отделения о том, что даже если пилоты имеют высшее профессиональное образование, но проходили первоначальную летную подготовку в АУЦ, а не в государственном учебном заведении, их свидетельства будут изыматься, а новые не выдаваться". Другими словами, переподготовка будет считаться недействительной. Таким образом, Россия может лишиться "как минимум четверти всех пилотов".

В Росавиации подтвердили отзыв 409 свидетельств пилотов в апреле. В ведомстве отметили, что это вопрос безопасности: меры коснулись тех сотрудников, которые предоставили фальшивые документы, а также завысили время налета. В Федеральном агентстве воздушного транспорта подчеркнули, что подобные проверки — традиционный ежегодный аудит авиационных учебных центров, но счет уволенных пилотов вряд ли пойдет на тысячи: в прошлом году аннулировали всего 65 свидетельств летчиков.

Информацию о том, будет ли признана недействительной переподготовка в негосударственных учебных центрах, в Росавиации не прокомментировали.

© РИА Новости . Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкУчастники конкурса пилотирования пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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Участники конкурса пилотирования пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100

Все началось с крушения

Президент Шереметьевского профсоюза летного состава, бывший командир Boeing 737 Игорь Дельдюжов рассказал РИА Новости, что незнаком с авторами петиции. Но признал, что за последние годы участилось количество проверок авиационных учебных центров.

"Все началось с авиакатастрофы Boeing 737 в Казани в 2013 году. Тогда Межгосударственный авиационный комитет выяснил, что основной причиной трагедии стала неподготовленность экипажа: командиром был бывший штурман, а вторым пилотом — бывший бортинженер. Оба учились в центре "Крылья Невы". Тогда там провели проверку и обнаружили многочисленные нарушения, о чем уведомили Росавиацию. Разбираться не стали, решили всем аннулировать свидетельства".

По его словам, участившийся отзыв лицензий пилотов может быть ответом Росавиации на растущий отток кадров из страны. Российские летчики крайне востребованы за рубежом, особенно на быстроразвивающемся рынке Юго-Восточной Азии, говорит эксперт. Условия труда там более привлекательны: азиаты предлагают зарплату в пять раз выше, рассказывает Дельдюжов. Несмотря на то что в "Аэрофлоте" второй пилот зарабатывает около 200 тысяч рублей, а командир — 350 тысяч рублей, индексация выплат не проводилась с 2012 года, сетует глава профсоюза.

По прогнозам американской корпорации Boeing, до 2034 года спрос на пилотов действительно будет расти. Парк гражданской авиации увеличится на 38 тысяч машин, и индустрии авиационных перевозок потребуется более полумиллиона летчиков.

© РИА Новости . Александр КряжевПерейти в фотобанкКапитан рейса SU 1307 авиакомпании "Аэрофлот" Константин Камнев в кабине самолета А-321
© РИА Новости . Александр Кряжев
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Капитан рейса SU 1307 авиакомпании "Аэрофлот" Константин Камнев в кабине самолета А-321

ICAO не поможет

Еще в 2015 году проблем с кадрами не было, говорит Дельдюжов. Тогда после банкротства крупнейшей российской авиакомпании "Трансаэро" без работы оказались 1100 пилотов. Всего на тот момент, по данным Шереметьевского профсоюза летного состава, из 16,5 тысячи пилотов, прошедших экспертную комиссию, невостребованными оставались 3,5 тысячи авиаторов.

Кто-то уехал, кто-то ушел на пенсию, кто-то сменил профессию. Именно тогда их нужно было принять в штат, уверен Дельдюжов: сейчас в "Аэрофлоте", где работают 2,5 тысячи пилотов, по его оценкам, не хватает еще около 500 летчиков. Только в этом году авиакомпания приобрела 16 самолетов  Boeing 737, на которые нужно еще 100 экипажей. Сейчас же руководство компании просит Росавиацию допустить до руководства суднами полсотни командиров из-за рубежа, продолжает глава профсоюза.

"Это промахи в подсчетах: сколько нужно пилотов, каков возрастной состав, сколько специалистов выпускается в год. В результате экипаж работает на пределе сил. Если до 2010 года в длительных рейсах (свыше восьми часов полета без пересадок) вместе с командиром и вторым пилотом летел второй командир, то сейчас в Сеул, Токио, на Пхукет и даже в Нью-Йорк летают вдвоем. Самый ответственный момент — посадка, а пилоты настолько устали, что любое усложнение обстановки может привести к катастрофе".

© РИА Новости . Виталий АньковПерейти в фотобанкМеханик заправляет истребитель топливом во время летно-тактических учений истребительного полка на военном аэродроме Центральная Угловая в Приморском крае
© РИА Новости . Виталий Аньков
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Механик заправляет истребитель топливом во время летно-тактических учений истребительного полка на военном аэродроме Центральная Угловая в Приморском крае

Кабина пилотов самолета Boeing
© Fotolia / Carlos Santa Maria
Росавиация ответила на жалобу пилотов в ICAO
У летного состава, который обращается за помощью в профсоюз, действительно возникают проблемы со свидетельствами, но причина не в подделке документов, говорит бывший пилот: "У нас в "Аэрофлоте" есть бывшие военные летчики, которые переучились на гражданские воздушные судна, в соответствии с программами, которые на тот момент были утверждены Росавиацией, и за десять лет успели стать командирами и даже инструкторами. Сейчас у них вдруг начинают требовать документ о "подготовке для допуска к переподготовке". Им приходится брать отпуск и за свои деньги (около 30 тысяч рублей) проходить эту переподготовку, а свидетельства в Москве готовят месяцами".

По словам Дельдюжова, если свидетельства, выданные Росавиацией учебным центрам и пилотам, недействительны, нужно найти ответственных за подобные ошибки. Но решить проблему можно только самостоятельно: глава профсоюза уверен, что Международная организация гражданской авиации отстранится от рассмотрения петиции — этот орган лишь готовит рекомендации на основе анализа мирового опыта, и наивно ожидать решения внутренних проблем извне. Впрочем, решение, которое предлагает эксперт, выглядит не менее утопично:  вернуть существовавшее при СССР Министерство гражданской авиации, чьи функции сегодня выполняют Росавиация, Минтранс и Ространснадзор.

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