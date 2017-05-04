Площади загрязненных нефтью земель в Югре за шесть лет сократились на 35%

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 4 мая — РИА Новости. Площади земель, загрязненных нефтью на территории Ханты-Мансийского автономного округа, за последние 6 лет сократились на 35%, сообщили РИА Новости в региональном Природнадзоре.

"За последние 6 лет площди нефтезагрязненных земель сократились на 35% — с 5,6 тысячи гектаров в 2010 году до 3,6 тысячи гектаров в 2016 году", — рассказали в ведомстве.

В ведомстве подчеркнули, что специалистами службы контроля в сфере охраны окружающей среды на территории региона в настоящее время успешно применяются космические методы зондирования земли, при этом с прошлого года активно внедряются беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

Беспилотные технологии обнаружения нефтеразливов и утечек из трубопроводов природного газа входят в список приоритетных технологий, согласно стратегии развития автономного округа до 2030 года.

"Несмотря на то, что ни на федеральном уровне, ни на уровне округа, в том числе в "Стратегии-2030", нет требований по применению беспилотных технологий, Югра решила воспользоваться мировым опытом их использования. В рамках исполнения поручения губернатора региона в 2016 году были приобретены новейшие БПЛА отечественного производства для применения в контрольно-надзорной деятельности в рамках компетенции нашего органа", — отметили в региональном Природнадзоре.

В ведомстве считают, что применение беспилотных аппаратов позволит снизить затраты на проведение обследования земель, уменьшит нагрузку на предприятия в сфере ТЭК, а также увеличит площадь охвата инспектируемых территорий.

"В настоящее время лоальным экологическим мониторингом охвачено 97,3% лицензионных участков, на которые выданы долгосрочные лицензии", — резюмировали в Природнадзоре Югры.

В январе 2016 года президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому нынешний год в стране объявлен Годом экологии. Целью этого решения является привлечение внимания к проблемным вопросам, существующим в экологической сфере, и улучшение состояние экологической безопасности страны.

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