"Ночные волки" возложили цветы к мемориалу красноармейцев в Братиславе

ПРАГА, 4 мая – РИА Новости, Александр Куранов. Члены международного мотоклуба "Ночные волки", участвующие в пробеге в честь 72-ой годовщины Победы над фашизмом по маршруту Москва-Берлин, в четверг возложили цветы на военно-мемориальном комплексе "Славин" в центре Братиславы, сообщил РИА Новости представитель посольства РФ в Словакии Николай Левшунов.

"На военно-мемориальном комплексе "Славин" находятся захоронения 6845 красноармейцев, погибших при освобождении Словакии. Участники международного мотопробега почтили их память, возложили цветы. Ранее около 70 членов клуба "Ночные волки" посетили могилы воинов Красной Армии в городах Банска-Быстрица и Зволен в центральной части республики", — сказал Левшунов.

Всего на территории Словакии похоронены более 63 тысяч красноармейцев, в течение 1941-1945 годов погибших и умерших от ран.

Акция байкеров "Дороги Победы — на Берлин" стартовала 27 апреля из международного байк-центра в Нижних Мневниках. Байкеры уже проехали Москву, Смоленск, Катынь, Минск, Хатынь, Варшаву, Вроцлав и Будапешт. Далее их маршрут лежит через Прагу и Дрезден на Берлин. Нынешний мотопробег "Ночных волков" является уже третьим.