Миронов об исполнении "майских указов": жить стало лучше только на бумаге

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов считает, что правительство РФ в должной мере не справилось с "майскими указами" президента Владимира Путина, изменив систему важнейших расчетов так, что хорошо жить россияне стали только на бумаге.

"Прошло пять лет с момента подписания майских указов, это немалый срок, пятилетка в прежних терминах. Многое сделано, но добиться существенного результата на наш взгляд все же ее удалось", — заявил Миронов на совместном заседании Государственного совета и Комиссии при президенте по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития страны в четверг.

По его словам, спустя три года после начала работы над указами, "правительство, очевидно, понимая, что по факту достигнуть обозначенных целей не получается, решило изменить систему расчета важнейших показателей".

"Это и замена расчета средней зарплаты на расчет среднемесячного дохода от трудовой деятельности на субъекте Российской Федерации, и изменения в методике расчета минимальной потребительской корзины, и иные аналогичные ухищрения. В результате хорошо стало жить на бумаге, а реальная жизнь большинства граждан нашей страны далека от отчетных", — считает лидер "Справедливой России".

По его словам, партия передала правительству доклад о социальных итогах 2016 года, основанный на официальных данных Росстата и Счетной палаты, и картина складывается "весьма и весьма тревожная". Так, отметил Миронов, не выполнено поручение о повышении реальной зарплаты в 1,5 раза — в 2016 году она увеличилась лишь на 0,6%, а в целом реальные располагаемые доходы населения "снижаются четвертый год подряд", не исполняются в должной мере и указы о повышении зарплаты бюджетников. Лидер СР заявил, что президентский указ о реорганизации неэффективных образовательных учреждений многими чиновниками воспринят как сигнал "бездумной оптимизации", это же касается и сферы здравоохранения.

Причиной такой "скромной результативности правительства" в решении социальных задач Миронов считает неверно расставленные приоритеты.

"На наш взгляд, реальной главной причиной является то, что сегодня у правительства по факту в приоритете не социальные задачи, а поддержка банков и финансовых посредников. Правительство борется с инфляцией, а не с бедностью, и в этом системная проблема неполного исполнения задач, поставленных президентом", — убежден политик.