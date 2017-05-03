В ЛДПР считают недопустимым запрет самозанятым гражданам выезжать за рубеж

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Гражданам нужно объяснять последствия "серой" занятости, а не вводить для них штрафы, налоги "на тунеядство" и устанавливать какие-либо запреты, заявил в среду глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, депутат фракции Ярослав Нилов (ЛДПР).

Ранее "Российская газета" со ссылкой на председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерия Рязанского сообщила, что самозанятые граждане могут лишиться права выезжать за границу. По его словам, до конца 2017 года планируется определить правовые рамки отношений государства и самозанятых. Рассматривается несколько возможных вариантов, включая запрет на выезд за границу.

По словам главы комитета, введение подобного запрета недопустимо. Он отметил, что "социально-экономическая ситуация порождает рост безработицы, а непомерная налоговая нагрузка на работодателя заставляет его привлекать работников для деятельности без оформления с ними трудовых отношений".

"В поисках работы граждане оказывают те услуги, которые они в состоянии оказать в качестве самозанятых лиц — физических лиц, которые не являются индивидуальными предпринимателями и не нанимают для оказания своих услуг других работников. В связи с этим вывод: люди являются заложниками социально-экономической ситуации, они вынуждены соглашаться на условия, предлагаемые работодателем, не имея альтернативы. И в чём их вина? Почему им надо запрещать выезд за рубеж?" — сказал Нилов журналистам в среду.

Депутат пояснил, что проблема "серых" трудовых отношений действительно существует, но надо двигаться к ее решению не карательным путем в отношении тех граждан, которые с удовольствием оформили бы трудовые отношения, чтобы формировать свои пенсионные права и получать оплачиваемые больничные листы.

"Обстановка сегодня сложилась другая, и решать вопрос необходимо путем создания рабочих мест через развитие малого и среднего предпринимательства, введение дополнительных стимулирующих механизмов для трудоустройства в бюджетной сфере, снижение налоговой нагрузки на работодателя, освобождение от уплаты подоходного налога тех, кто получает менее 20000 рублей в месяц, и введение дифференцированной шкалы налогообложения (НДФЛ). Кроме того, важную роль необходимо отвести разъяснительной работе", — добавил он.

По словам Нилова, уже сегодня все больше граждан сталкиваются с невозможностью получения страховой пенсии при достижении ими пенсионного возраста из-за отсутствия необходимого количества баллов или стажа.

"Об этом нужно повсеместно говорить, чтобы граждане понимали последствия "серой" занятости, а не штрафовать, вводить дополнительный налог "на тунеядство" или устанавливать другие запреты. При этом надо помнить, что право на свободу перемещения гарантировано гражданам Конституцией Российской Федерации", — заключил парламентарий.