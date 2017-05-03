Медведев возложил цветы к Вечному огню в Смоленске

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время встречи в Смоленске с ветеранами Великой Отечественной войны, 3 мая 2017

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время встречи в Смоленске с ветеранами Великой Отечественной войны, 3 мая 2017

СМОЛЕНСК, 3 мая — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в Смоленске, где он в среду находится с рабочей поездкой, возложил цветы к Вечному огню в сквере Памяти Героев и к бюсту Героя Советского Союза Михаила Егорова.

Перед церемонией глава правительства кратко пообщался с местными ветеранами и поздравил их с приближающимся Днем Победы.

Сквер Памяти Героев расположен в самом центре Смоленска и является одной из достопримечательностей города. 28 сентября 1968 года в сквере был зажжен Вечный огонь, доставленный из Москвы от могилы Неизвестного солдата. Зажег огонь герой Советского Союза Михаил Егоров, водрузивший в 1945 году Знамя Победы над Рейхстагом. В 1975 году Егоров был похоронен в сквере у крепостной стены. В 2000 году на его могиле был установлен бронзовый бюст.