Депутат просит решить проблему с выплатами учителям за проведение ЕГЭ

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Член думского комитета по образованию и науке Алена Аршинова направила в Минобрнауки РФ и Рособрнадзор запросы с просьбой разобраться в ситуации с невыплатами учителям за сверхурочные при организации и проведении Единого государственного экзамена (ЕГЭ), сообщила пресс-служба "Единой России" в среду.

Ранее глава Минобрнауки Ольга Васильева выступила категорически против "натаскивания" выпускников на ЕГЭ в послеурочное время и отметила, что подготовка к выпускному экзамену начинается уже с первого класса и "никакого натаскивания быть не может".

"Мною были направлены запросы на имя министра образования и науки РФ Ольги Васильевой и Руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергея Кравцова с просьбой обратить внимание и принять соответствующие меры относительно ситуации, сложившейся во многих регионах, когда учителям не оплачивают их труд при организации и проведении Единого государственного экзамена (ЕГЭ)", — цитирует пресс-служба партии Аршинова.

По словам Аршиновой, ещё хуже обстоит ситуация с организацией и проведением Основного государственного экзамена, "при которой практически нигде не платят педагогам за отработанное сверхурочное время".