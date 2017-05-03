Большинство россиян узнают новости по ТВ

МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Телевидение, по-прежнему оставаясь основным источником информации, последние несколько лет теряет доверие россиян, за два года на 10% уменьшилась и доля тех, кто узнает новости по ТВ, ровно на столько за это время увеличилась популярность интернета, сегодня около трети россиян (32%) используют сеть для поиска новостных материалов, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"Главным источником новостей о событиях в стране для большинства наших сограждан остается телевидение, однако его популярность со временем снижается (62% в 2015 году, 52% в 2017 году)", — свидетельствуют результаты опроса, которые есть в распоряжении РИА Новости.

К радио и газетам россияне, как показал опрос, обращаются существенно реже – информацию из них сегодня узнают 3% и 4% участников опроса соответственно.

"Одновременно растет популярность интернета, включая информационные сайты, социальные сети и блоги, который сегодня используют для поиска новостных материалов 32% всех опрошенных (в 2015 году – 22%)", — уточняют во ВЦИОМ.

Эта доля значительно выше в молодежной среде: 65% участников опроса в возрасте 18-24 лет и 50% респондентов в группе 25-34-летних назвали интернет главным источником новостей.

На основе полученных ответов социологи рассчитали индекс доверия СМИ, который может варьироваться в диапазоне от —100 до 100 пунктов — чем выше значение, тем выше доверие к тому или иному виду СМИ. Лидером в этом рейтинге, как отмечают во ВЦИОМ, "пока остается центральное телевидение, однако тенденция складывается не в его пользу".

"Индекс доверия центральному телевидению сегодня составляет 42 пункта… для сравнения, в 2012 году – 58 пунктов. Семь из десяти россиян (70%) выражает доверие этому виду СМИ. Показатель регионального ТВ ниже (34 пункта), доля респондентов, давших положительные ответы, составляет 63%", — говорится в материалах исследования.

Другим видам СМИ доверяют менее половины опрошенных. Так, уровень доверия к федеральной, региональной и местной прессе, а также к новостным, аналитическим и официальным сайтам в интернете составил по 11 пунктов, доверие к центральному радио оказалось на отметке 9, а к региональным и местным радиостанциям составило 4 пункта.

Меньше доверяют соцсетям и блогам (-2 пункта), а аутсайдером рейтинга стали зарубежные СМИ (-43 пункта). Индекс доверия к ним, как отметили во ВЦИОМ, более пяти лет находится в области отрицательных значений.

Директор по исследованиям ВЦИОМ Елена Михайлова, отметила, что транслируемые по ТВ сюжеты об актуальных событиях вызывают наибольшее доверие, несмотря на активное проникновение интернета и рост популярности соцсетей.

"Информация, которая сопровождается видеорядом, задействует разные органы чувств, такой формат дает возможность зрителям не только убедиться в достоверности новости, но и более глубоко погрузиться в проблематику, самостоятельно интерпретировать увиденное. Телевидение воспринимается как СМИ с высокой ответственностью, в то время как интернет-ресурсы и социальные сети сегодня дают излишне мозаичную, неструктурированную картину", — уточнила эксперт, комментируя результаты опроса.

Также, по ее словам, "ориентироваться в новостном потоке интернет-сообщений гораздо сложнее, а противоречивость получаемой в интернете информации вызывает сомнение в ее достоверности".

Всероссийский опрос ВЦИОМ был проведен 20-24 апреля 2017 года в 130 населенных пунктах 46 регионов России среди 1,6 тысяч респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,5%.