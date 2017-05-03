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Общество

Большинство россиян узнают новости по ТВ

Сюжет:
"Общественные мнения" (116)
08:1803.05.2017
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© РИА Новости . Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкСотрудник в монтажной комнате Останкинского телевизионного комплекса. Архивное фотоСотрудник в монтажной комнате Останкинского телевизионного комплекса. Архивное фото
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Телевидение, по-прежнему оставаясь основным источником информации, последние несколько лет теряет доверие россиян, за два года на 10% уменьшилась и доля тех, кто узнает новости по ТВ, ровно на столько за это время увеличилась популярность интернета, сегодня около трети россиян (32%) используют сеть для поиска новостных материалов, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Первый тур президентских выборов во Франции. Архивное фото
© РИА Новости . Ирина Калашникова
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За выборами во Франции следят более 50% россиян
"Главным источником новостей о событиях в стране для большинства наших сограждан остается телевидение, однако его популярность со временем снижается (62% в 2015 году, 52% в 2017 году)", — свидетельствуют результаты опроса, которые есть в распоряжении РИА Новости.

К радио и газетам россияне, как показал опрос, обращаются существенно реже – информацию из них сегодня узнают 3% и 4% участников опроса соответственно.

"Одновременно растет популярность интернета, включая информационные сайты, социальные сети и блоги, который сегодня используют для поиска новостных материалов 32% всех опрошенных (в 2015 году – 22%)", — уточняют во ВЦИОМ.

Эта доля значительно выше в молодежной среде: 65% участников опроса в возрасте 18-24 лет и 50% респондентов в группе 25-34-летних назвали интернет главным источником новостей.

На основе полученных ответов социологи рассчитали индекс доверия СМИ, который может варьироваться в диапазоне от —100 до 100 пунктов — чем выше значение, тем выше доверие к тому или иному виду СМИ. Лидером в этом рейтинге, как отмечают во ВЦИОМ, "пока остается центральное телевидение, однако тенденция складывается не в его пользу".

"Индекс доверия центральному телевидению сегодня составляет 42 пункта… для сравнения, в 2012 году – 58 пунктов. Семь из десяти россиян (70%) выражает доверие этому виду СМИ. Показатель регионального ТВ ниже (34 пункта), доля респондентов, давших положительные ответы, составляет 63%", — говорится в материалах исследования.

Другим видам СМИ доверяют менее половины опрошенных. Так, уровень доверия к федеральной, региональной и местной прессе, а также к новостным, аналитическим и официальным сайтам в интернете составил по 11 пунктов, доверие к центральному радио оказалось на отметке 9, а к региональным и местным радиостанциям составило 4 пункта.

Меньше доверяют соцсетям и блогам (-2 пункта), а аутсайдером рейтинга стали зарубежные СМИ (-43 пункта). Индекс доверия к ним, как отметили во ВЦИОМ, более пяти лет находится в области отрицательных значений.

Просмотр телевизора. Архивное фото
© Fotolia / Luc Ubaghs
ВЦИОМ выяснил, каким новостям россияне верят больше всего
Директор по исследованиям ВЦИОМ Елена Михайлова, отметила, что транслируемые по ТВ сюжеты об актуальных событиях вызывают наибольшее доверие, несмотря на активное проникновение интернета и рост популярности соцсетей.

"Информация, которая сопровождается видеорядом, задействует разные органы чувств, такой формат дает возможность зрителям не только убедиться в достоверности новости, но и более глубоко погрузиться в проблематику, самостоятельно интерпретировать увиденное. Телевидение воспринимается как СМИ с высокой ответственностью, в то время как интернет-ресурсы и социальные сети сегодня дают излишне мозаичную, неструктурированную картину", — уточнила эксперт, комментируя результаты опроса.

Также, по ее словам, "ориентироваться в новостном потоке интернет-сообщений гораздо сложнее, а противоречивость получаемой в интернете информации вызывает сомнение в ее достоверности".

Всероссийский опрос ВЦИОМ был проведен 20-24 апреля 2017 года в 130 населенных пунктах 46 регионов России среди 1,6 тысяч респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,5%.

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