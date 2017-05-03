В Красноярске выпала почти половина месячной нормы осадков

КРАСНОЯРСК, 3 мая — РИА Новости. В Красноярске в ночь на среду выпала почти половина месячной нормы осадков, налипший на ветки снег ломает деревья, сообщила в среду РИА Новости представитель Среднесибирского УГМС в Красноярске Оксана Сальникова.
"За ночь в Красноярске и окрестностях выпало 19 миллиметров осадков, 20 сантиметров – толщина снежного покрова. Для мая месячная норма осадков составляет около 48 миллиметров. Налипание мокрого снега на проводах и ветвях составляет два сантиметра, что может привести к ломке деревьев. Схожая ситуация была зафиксирована в прошлом году 9 мая", — сказала Сальникова.
Ранее сообщалось, что в мае 2016 года в Красноярске, по информации мэрии, выпало 28,8 мм осадков. Такого уровня синоптики не фиксировали с момента ведения наблюдений в крае в 1936 году. В городе в 2016 году было повреждено 450 деревьев.