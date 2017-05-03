В Красноярске выпала почти половина месячной нормы осадков

КРАСНОЯРСК, 3 мая — РИА Новости. В Красноярске в ночь на среду выпала почти половина месячной нормы осадков, налипший на ветки снег ломает деревья, сообщила в среду РИА Новости представитель Среднесибирского УГМС в Красноярске Оксана Сальникова.

В дежурной части ГИБДД Красноярска сообщили, что на дорогах города затруднено движение из-за снежной каши на проезжей части. Кроме того, снегом залеплены дорожные знаки и светофоры – водителей просят быть осторожнее при выполнении маневров. Деревья, которые упали на дорогу, в том числе и на междугородных трассах уже убраны. Экипажи ДПС дежурят на дорогах.

"За ночь в Красноярске и окрестностях выпало 19 миллиметров осадков, 20 сантиметров – толщина снежного покрова. Для мая месячная норма осадков составляет около 48 миллиметров. Налипание мокрого снега на проводах и ветвях составляет два сантиметра, что может привести к ломке деревьев. Схожая ситуация была зафиксирована в прошлом году 9 мая", — сказала Сальникова.

По информации управления МЧС по Красноярскому краю, на трассе Р-257 "Енисей" было временно ограничено движение автобусов и грузовых автомобилей из-за сильного снега. Корреспондент РИА Новости передает, что на загородной трассе Красноярск-Дивногорск зафиксировано частичное повреждение деревьев, а величина снежного покрова в некоторых местах достигает полуметра.

Ранее сообщалось, что в мае 2016 года в Красноярске, по информации мэрии, выпало 28,8 мм осадков. Такого уровня синоптики не фиксировали с момента ведения наблюдений в крае в 1936 году. В городе в 2016 году было повреждено 450 деревьев.