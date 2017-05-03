СЖР: свобода печати остается неизменным фактором существования цивилизации

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Что бы ни происходило в мире, свобода печати остаётся неизменным фактором существования цивилизации, но медиаотрасли нужна новая журналистская когорта, которая, "не боясь давления сверху и липкого страха снизу", будет способна на первый шаг на пути к восстановлению статуса профессии, считает секретарь Союза журналистов России (СЖР), член исполкома Международной федерации журналистов (IFJ) Тимур Шафир.
"Что бы ни происходило в мире, какие бы глобальные события его не потрясали – свобода печати остаётся неизменным фактором существования нашей цивилизации. Мы можем спорить в отношении того, какими терминами награждать тех людей, которые доносят информацию до общества – журналистами ли, сотрудниками СМИ, медийщиками, и прочая, прочая, прочая", — сказал Шафир РИА Новости.
"Нам нужно большее. Нам нужно новое поколение, новая журналистская когорта, которая, не боясь давления сверху и липкого страха снизу, будет способна на первый шаг, первый подвиг на пути к восстановлению статуса профессии. Нам нужен Союз Журналистов – в котором я имею честь состоять – который способен поддержать коллег на этом пути", — заявил Шафир.
Журналистика, напомнил собеседник агентства, "это зеркало, в котором отражается страна, нация, каждый отдельно взятый гражданин страны". "Мы ждём наступления дня, когда всем нам не будет стыдно взглянуть в зеркало реальности", — заключил он.