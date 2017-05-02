Опубликован перечень московских пятиэтажек, по которым пройдет голосование

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. На портале правительства Москвы опубликован перечень пятиэтажек, по которым пройдет голосование жителей в рамках программы реновации, об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своей странице в соцсети "Вконтакте".

По словам Собянина, в перечень вошли пятиэтажки, находящиеся в неудовлетворительном техническом состоянии, и в которы большая доля жителей (как правило, свыше 70%) желает участвовать в программе реновации. Мнение жителей выяснялось в ходе специальных поквартирных телефонных опросов, проведенных правительством Москвы в апреле 2017 года.

"Дома, в которых значительное количество жителей сомневается или выступает против, не включены в перечень, даже при том, что их техническое состояние оставляет желать лучшего. Тем не менее, жители таких домов могут на общем собрании собственников квартир одобрить заявку на включение дома в проект программы реновации. Эти заявки обязательно будут рассмотрены самым внимательным образом. В перечень домов, предложенных для голосования, также не включены дома, которые находятся в хорошем техническом состоянии", — пишет мэр.

Голосование будет проводиться с 15 мая по 15 июня 2017 года в электронной системе "Активный гражданин" и центрах государственных услуг "Мои документы". При желании жители могут принять решение по данному вопросу на общем собрании собственников квартир своего дома, отметил мэр. По окончании голосования те дома, жители которых подтвердят свое желание участвовать в программе реновации, будут включены в проект программы.

"Дома, жители которых выскажутся против, не будут участвовать в программе реновации. Окончательно программа реновации пятиэтажек будет утверждена после принятия специального закона", — подчеркнул Собянин.

Ранее о том, что голосование по реновации пятиэтажек пройдет на портале "Активный гражданин" и в центрах госуслуг "Мои документы", Сергей Собянин заявил в интервью РИА Новости. Он отметил, что каждый житель сможет проверить, как был учтен его голос. Принимать решение о судьбе конкретного дома будет правительство Москвы, но только после того, как будет на 100% уверено, что большинство жителей дома поддерживает именно это решение.