В России появится памятная монета в честь юбилея Бальмонта

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Банк России во вторник, 2 мая, выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 2 рубля, посвященную 150-летию со дня рождения поэта Константина Бальмонта, сообщается на сайте регулятора.

Монета входит в серию "Выдающиеся личности России", ее тираж — 3 тысячи штук. Монета имеет форму круга диаметром 33 миллиметра, боковая поверхность рифленая. С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант. На оборотной стороне монеты расположено рельефное изображение Бальмонта, слева имеются: факсимиле подписи и даты в две строки "1867", "1942".

Отмечается, что выпускаемая монета является законным средством наличного платежа на территории РФ и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений.