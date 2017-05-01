Партийные маевки в Москве: о солидарности, экономике и мировых проблемах

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Партийные мероприятия, посвященные Дню труда, состоялись в понедельник в Москве. В них приняли участие лидеры и депутаты всех партий Госдумы, которые в ходе своих выступлений затронули темы гражданской солидарности, финансово-экономической обстановки в России, а также ряд широко обсуждаемых внешнеполитических событий.

Первого мая во многих странах мира отмечается День труда. Его история началась в 1886 году, когда американские рабочие организовали 1 мая забастовку, выдвинув требование сократить рабочий день с 15 часов до 8. Тогда демонстрация не увенчалась успехом, однако спустя три года эта идея была поддержана на Парижским конгрессе трудящихся, и 1 мая было утверждено Всемирным днем солидарности трудящихся.

"Единая Россия"

Депутаты "Единой России" приняли участие в шествии под лозунгом "За достойный труд, зарплату, жизнь", состоявшемся в понедельник в Москве. По данным пресс-службы партии, численность участников шествия составила около 130 тысяч человек, среди них — представители московских профсоюзов, студенты, ветераны.

Представители пресс-службы сообщают, что колонны во главе с профсоюзами и победителями конкурса "Московские мастера" проследовали по Большой Ордынке через Москворецкий мост с выходом на Васильевский спуск к месту проведения основной части акции на Красной площади — на трибуны у стен Кремля.

Замсекретаря генсовета партии Сергей Железняк в своем поздравлении подчеркнул, что в понедельник единороссы вышли на праздничную демонстрацию для того, чтобы выразить солидарность с требованиями социальной справедливости, говорится в материалах пресс-службы.

"Первомай — это и традиционный праздник мира. Мы хотим, чтобы на нашей прекрасной планете прекратились войны и конфликты, была возможность безопасно жить, достойно трудится, растить и воспитывать детей, быть уверенными в будущем и счастливыми на родной земле", — приводятся слова парламентария в материалах.

КПРФ

Депутаты от КПРФ во главе с председателем ЦК партии Геннадием Зюгановым также приняли участие в акции в Москве. Колонны демонстрантов прошли от Октябрьской площади столицы до площади Революции, где у памятника Карлу Марксу состоялся митинг, заявляет пресс-служба партии.

Солидарность стала основной темой выступления лидера и этой партии. "Сегодня не просто Первомай, День весны и труда, это день борьбы трудового народа за свои великие исторические права, за достоинство, за могучую державу, за народную власть, за элементарную справедливость в обществе, где правит человек труда, а не олигархия и жулье", — цитирует Зюганова пресс-служба.

"Вы чувствуете, как нашу страну со всех сторон окружают враждебные силы. Еще совсем недавно никому не думалось, что снова вокруг нас будут подожжены целые враждебные очаги. Но мы с вами выстоим, потому что верны солидарности и братству", — продолжил мысль политик.

В качестве основных проблем он назвал финансово-экономическую политику в России, а также сложные ситуации на Украине и на Корейском полуострове.

"Нас окружают сегодня три проблемы. Первая из них связана с курсом финансово-экономической политики. Мы должны изменить этот курс, и у нас для этого достаточно сил. Нам нужна солидарность всех трудовых коллективов страны, чтобы справиться с такой задачей. Но вы видите, что сегодня американские глобалисты снова поджигают войну на Украине. Не успокоились они и на Ближнем Востоке. Вот-вот может заполыхать Корейский полуостров", — сообщает пресс-служба слова политика.

ЛДПР

Председатель ЛДПР Владимир Жириновский и другие депутаты приняли участие в организованном партией флешмобе, состоявшемся в Москве в Новопушкинском сквере.

Пресс-служба партии заявляет, что Жириновский также высказался за поддержку гражданской солидарности. "Нельзя делить людей на классы и группы. Должна быть у каждого гражданская солидарность", — приводит слова политика пресс-служба.

Лидер партии не обошел вниманием ряд внешнеполитических событий. В частности, он упомянул выборы президента во Франции. Как рассказали в пресс-службе, он считает, что если победит Эммануэль Макрон, то такого больше никогда не произойдет. "Франция сейчас самая слабая страна в Европе, и французы устали от такой политики, они солидарны в своем желании что-то изменить. Сейчас за них, возможно, решат другие, но потом они не позволят так с собой поступать", — приводит мнение Жириновского пресс-служба.

"Справедливая Россия"

Тему солидарности затронул и лидер "Справедливой России" Сергей Миронов. "Сегодня наш праздник — День международной солидарности трудящихся. Мы солидарны с нашими врачами и учителями, учеными и рабочими, пенсионерами, которые не получают от правительства должного", — говорится в пресс-релизе партии, посвященном маевке, прошедшей в понедельник в столичном парке "Красная Пресня".

По его словам, хорошие зарплаты у бюджетников существуют "только в отчетах чиновников". Кроме того, он обвинил правительство и ЦБ в проблемах, возникших у граждан, взявших валютную ипотеку.

Как сообщает пресс-служба, депутат напомнил, что эсеры пытаются решить данные проблемы на законодательном уровне. Он также сообщил, что партией созданы правозащитные центры, где граждане могут получить юридическую консультацию.