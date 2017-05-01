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Общество

Партийные маевки в Москве: о солидарности, экономике и мировых проблемах

Сюжет:
Празднование Первомая в 2017 году (23)
18:1601.05.2017
(обновлено: 18:20 01.05.2017)
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© РИА Новости . Максим БлиновПерейти в фотобанкПервомайская демонстрация на Красной площадиПервомайская демонстрация на Красной площади
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Партийные мероприятия, посвященные Дню труда, состоялись в понедельник в Москве. В них приняли участие лидеры и депутаты всех партий Госдумы, которые в ходе своих выступлений затронули темы гражданской солидарности, финансово-экономической обстановки в России, а также ряд широко обсуждаемых внешнеполитических событий.

Первомайская демонстрация трудящихся на Красной площади
© РИА Новости . Максим Блинов
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В Москве завершилось первомайское шествие профсоюзов

Первого мая во многих странах мира отмечается День труда. Его история началась в 1886 году, когда американские рабочие организовали 1 мая забастовку, выдвинув требование сократить рабочий день с 15 часов до 8. Тогда демонстрация не увенчалась успехом, однако спустя три года эта идея была поддержана на Парижским конгрессе трудящихся, и 1 мая было утверждено Всемирным днем солидарности трудящихся.

"Единая Россия"

Депутаты "Единой России" приняли участие в шествии под лозунгом "За достойный труд, зарплату, жизнь", состоявшемся в понедельник в Москве. По данным пресс-службы партии, численность участников шествия составила около 130 тысяч человек, среди них — представители московских профсоюзов, студенты, ветераны.

Представители пресс-службы сообщают, что колонны во главе с профсоюзами и победителями конкурса "Московские мастера" проследовали по Большой Ордынке через Москворецкий мост с выходом на Васильевский спуск к месту проведения основной части акции на Красной площади — на трибуны у стен Кремля.

Первомайская демонстрация трудящихся на Красной площади
© РИА Новости . Илья Питалев
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В Москве на Красной площади проходит первомайская демонстрация профсоюзов

Замсекретаря генсовета партии Сергей Железняк в своем поздравлении подчеркнул, что в понедельник единороссы вышли на праздничную демонстрацию для того, чтобы выразить солидарность с требованиями социальной справедливости, говорится в материалах пресс-службы.

"Первомай — это и традиционный праздник мира. Мы хотим, чтобы на нашей прекрасной планете прекратились войны и конфликты, была возможность безопасно жить, достойно трудится, растить и воспитывать детей, быть уверенными в будущем и счастливыми на родной земле", — приводятся слова парламентария в материалах.

КПРФ

Депутаты от КПРФ во главе с председателем ЦК партии Геннадием Зюгановым также приняли участие в акции в Москве. Колонны демонстрантов прошли от Октябрьской площади столицы до площади Революции, где у памятника Карлу Марксу состоялся митинг, заявляет пресс-служба партии.

Солидарность стала основной темой выступления лидера и этой партии. "Сегодня не просто Первомай, День весны и труда, это день борьбы трудового народа за свои великие исторические права, за достоинство, за могучую державу, за народную власть, за элементарную справедливость в обществе, где правит человек труда, а не олигархия и жулье", — цитирует Зюганова пресс-служба.

Первомайская демонстрация трудящихся на Красной площади
© РИА Новости . Максим Блинов
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В центре Москвы стартовала акция, посвященная Дню труда

"Вы чувствуете, как нашу страну со всех сторон окружают враждебные силы. Еще совсем недавно никому не думалось, что снова вокруг нас будут подожжены целые враждебные очаги. Но мы с вами выстоим, потому что верны солидарности и братству", — продолжил мысль политик.

В качестве основных проблем он назвал финансово-экономическую политику в России, а также сложные ситуации на Украине и на Корейском полуострове.

"Нас окружают сегодня три проблемы. Первая из них связана с курсом финансово-экономической политики. Мы должны изменить этот курс, и у нас для этого достаточно сил. Нам нужна солидарность всех трудовых коллективов страны, чтобы справиться с такой задачей. Но вы видите, что сегодня американские глобалисты снова поджигают войну на Украине. Не успокоились они и на Ближнем Востоке. Вот-вот может заполыхать Корейский полуостров", — сообщает пресс-служба слова политика.

ЛДПР

Председатель ЛДПР Владимир Жириновский и другие депутаты приняли участие в организованном партией флешмобе, состоявшемся в Москве в Новопушкинском сквере.

Первомайская демонстрация на Красной площади. 2016 год
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Праздник труда и будущие проблемы

Пресс-служба партии заявляет, что Жириновский также высказался за поддержку гражданской солидарности. "Нельзя делить людей на классы и группы. Должна быть у каждого гражданская солидарность", — приводит слова политика пресс-служба.

Лидер партии не обошел вниманием ряд внешнеполитических событий. В частности, он упомянул выборы президента во Франции. Как рассказали в пресс-службе, он считает, что если победит Эммануэль Макрон, то такого больше никогда не произойдет. "Франция сейчас самая слабая страна в Европе, и французы устали от такой политики, они солидарны в своем желании что-то изменить. Сейчас за них, возможно, решат другие, но потом они не позволят так с собой поступать", — приводит мнение Жириновского пресс-служба.

"Справедливая Россия"

Тему солидарности затронул и лидер "Справедливой России" Сергей Миронов. "Сегодня наш праздник — День международной солидарности трудящихся. Мы солидарны с нашими врачами и учителями, учеными и рабочими, пенсионерами, которые не получают от правительства должного", — говорится в пресс-релизе партии, посвященном маевке, прошедшей в понедельник в столичном парке "Красная Пресня".

По его словам, хорошие зарплаты у бюджетников существуют "только в отчетах чиновников". Кроме того, он обвинил правительство и ЦБ в проблемах, возникших у граждан, взявших валютную ипотеку.

Как сообщает пресс-служба, депутат напомнил, что эсеры пытаются решить данные проблемы на законодательном уровне. Он также сообщил, что партией созданы правозащитные центры, где граждане могут получить юридическую консультацию.

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